Europei U21 – L’Italia, con la Svizzera, deve solo vincere

La sconfitta all’esordio dell’Italia U21 contro la Francia, con annesse recriminazioni dovute a un arbitraggio non esente da errori, mette gli Azzurrini con le spalle al muro nella seconda giornata degli Europei. La formazione di Nicolato sfida la Svizzera, vittoriosa in rimonta contro la Norvegia. L’Italia, secondo gli esperti Sisal, parte favorita a 2,00 contro il 3,90 dei rossocrociati con il pareggio offerto a 3,40. Si preannuncia una partita tirata poiché nei 13 precedenti, con gli Azzurrini sconfitti solo una volta, è uscito l’Under, dato a 1,75, in ben 11 occasioni mentre si sale a 1,95 per l’Over. Così un classico 2-0 come risultato esatto si gioca a 9,75 per l’Italia mentre quello in favore della Svizzera pagherebbe 22 volte la posta.

Nonostante l’assenza del VAR, ne sanno qualcosa Tonali e compagni, bisognerà fare molta attenzione agli interventi in area visto che un calcio di rigore è dato a 3,00.

Pietro Pellegri è uno degli intoccabili di mister Nicolato che non ha mai fatto mancare la fiducia al bomber del Torino anche nei momenti difficili: dopo il gol alla Francia, il numero 11 azzurro vuole ripetersi e vederlo primo marcatore contro la Svizzera è in quota a 5,75. Cerca il primo gol agli Europei U21 anche Wilfried Gnonto, ipotesi che si gioca a 3,50. La difesa azzurra, dal canto suo, dovrà fare attenzione ai due esterni svizzeri che hanno ribaltato la Norvegia all’esordio: Dan Ndoye e Kastriot Imeri, per entrambi il gol è offerto a 4,50.

