Europei U21: Inghilterra e Spagna, 39 anni dopo, si giocano il titolo Archer contro Abel Ruiz: è sfida tra bomber su Sisal.it

L’Europeo Under 21 si prepara alla finale con Inghilterra e Spagna che si giocheranno il titolo continentale. Le due formazioni hanno impressionato lungo tutto il torneo e, domani pomeriggio, si sfidano in un match che viaggia sul filo dell’equilibrio. Le due potenze europee si sono peraltro incontrate solo in 5 occasioni con l’Inghilterra imbattuta grazie a 3 successi e 2 pareggi: inoltre, nel 1984, la doppia sfida valeva per il titolo che finì nelle mani britanniche. Gli esperti Sisal vedono la nazionale dei Tre Leoni leggermente avanti a 2,65 contro il 2,75 della Spagna mentre per il pareggio si sale fino a 3,25. Stessa quota per l’approdo ai supplementari mentre l’Europeo assegnato ai calci di rigori si gioca a 6,00. In totale equilibrio, entrambe offerte a 1,90, la possibilità di conquista del trofeo. All’Adjarabet Arena di Batumi si incrociano il miglior attacco del torneo, Spagna, contro la difesa che non ha subito neanche un gol, Inghilterra: l’Under, a 1,72, si fa preferire di poco all’Over, in quota a 2,00. Come tutte le finali, gli episodi potranno fare la differenza: un goal da fuori area, a 2,75, o un intervento del VAR, dato a 3,00, potrebbero indirizzare la gara da una parte o dall’altra.

L’Inghilterra, come detto, ha basato i suoi successi sulla fase difensiva avendo realizzato 5 clean sheet di fila ma può contare anche su un reparto offensivo di primissimo livello: Cameron Archer, a segno a 4,00, gioiellino dell’Aston Villa e su Morgan Gibbs-White, fenomenale trequartista del Nottingham Forest tanto che un gol o un assist del numero 7 inglese si gioca a 2,55. La Spagna, dal canto suo, fa affidamento sul capitano Abel Ruiz, capocannoniere del torneo con 3 reti: il bomber del Braga che timbra il cartellino anche in finale è in quota a 3,50. La difesa inglese dovrà prestare molta attenzione a Sergio Gómez di professione terzino sinistro ma schierato nel tridente offensivo con ottimi risultati come dimostrano le tre reti condite da due assist nel corso dell’Europeo: la quarta marcatura del giocatore del Manchester City è offerta a 4,50.

PressGiochi