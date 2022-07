Europei Femminili: Italia con l’Islanda per il riscatto

L’esordio choc contro la Francia è ormai alle spalle e l’Italia di Milena Bertolini va a caccia di un pronto riscatto. Domani le azzurre affrontano l’Islanda nella seconda gara degli Europei con in testa solo i tre punti. L’Italia, secondo gli esperti Sisal, parte favorita a 2,00 rispetto al 3,30 delle islandesi con il pareggio offerto a 3,40. Gama e compagne hanno un bilancio favorevole nei confronti delle nordiche, 3 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta peraltro subita 21 anni fa. La gara si prospetta molto divertente e ricca di marcature tanto che la Combo Goal + Over 2,5, in quota a 1,98, appare molto probabile. Occhio ai falli in area perché gli arbitri agli Europei si stanno dimostrando molto severi: un rigore si gioca a 2,75.

Milena Bertolini punta sulla voglia di rivincita delle sue ragazze soprattutto quelle del reparto avanzato. Il tandem juventino formato da Barbara Bonansea e Cristiana Girelli è il maggior candidato ad andare a segno visto che entrambe le azzurre sono in quota a 2,50. Non vuole invece fermarsi Martina Piemonte, autrice del gol contro la Francia, che potrebbe partire dal primo minuto domani con l’Islanda: l’attaccante del Milan, che ha già messo a segno tre gol con la maglia azzurra, ancora in gol è dato a 3,25.

La formazione allenata da Halldorsson punta le sue carte su Berglind Thorvaldsdóttir, numero 9 islandese, già a segno all’esordio nella gara pareggiata con il Belgio: il secondo gol nella manifestazione pagherebbe 4 volte la posta.

L’Italia, nonostante la pesante battuta di arresto all’esordio, rimane favorita per la qualificazione ai quarti di finale insieme alla Francia. Le azzurre, infatti, sono date tra le migliori otto del torneo a 2,40 rispetto al 2,75 dell’Islanda con il Belgio fanalino di coda a 3,00.

PressGiochi