European Lottery pubblica il rapporto annuale 2021

Nonostante la pandemia in corso, il 2021 ha visto innovazioni stimolanti all’interno del mercato delle lotterie. C’era l’atteggiamento di essere flessibili e agili, di adattarsi a circostanze impreviste e di stare insieme, aiutarsi a vicenda e lavorare in modo creativo e diverso in circostanze uniche. I blocchi hanno avuto effetti differenzianti sui verticali di gioco, eppure le lotterie nazionali hanno continuato a fornire servizi regolamentati ai loro giocatori. I membri di EL – afferma l’associazione delle lotterie europee pubblicando il Report annuale 2021 – hanno continuato a difendere la loro storia nei momenti di bisogno, dall’offerta di aiuti e assistenza sociale a forniture mediche al settore sanitario. Oggi, un’altra crisi si è manifestata davanti ai nostri occhi: l’invasione russa dell’Ucraina. Ancora una volta le lotterie nazionali continuano a essere all’altezza dei loro valori, dalla fornitura di forniture mediche agli alloggi per i rifugiati ucraini in questa situazione di crisi.

Riconnettersi in modi nuovi e innovativi

In questa quarta edizione della relazione annuale European Lottery riflette su un anno unico. I servizi ai suoi membri sono continuati e l’offerta di una piattaforma per lo scambio delle migliori pratiche non è mai stata così visibile come nel 2021. EL si è riconnessa con i suoi membri più spesso e in modo più stretto che mai. Un’ampia gamma di eventi online li ha riuniti, da seminari di esperti più piccoli e riunioni di gruppi di lavoro a nuovi moduli di e-learning, EL virtual Corporate University e webinar che hanno raggiunto il pubblico in Europa e nel mondo.

Con l’obiettivo di migliorare i servizi ai suoi membri, creare valore aggiunto per la loro appartenenza e incontrarsi di nuovo di persona, il tema generale di “Reconnect” è stato svelato come il nuovo piano di lavoro del Comitato Esecutivo 2021-2023. EL ha tenuto un’unica Assemblea Generale digitale ed ha eletto un nuovo Comitato Esecutivo e rieletto il Presidente di EL. La protezione dei giocatori è rimasta della massima importanza per le lotterie nazionali e i membri EL hanno adottato la certificazione obbligatoria di gioco responsabile per tutti i membri e una risoluzione EL sulla CSR.

EL ha trovato modi innovativi per fornire un approccio orientato ai servizi ancora migliore. L’ambiente MyEL ha introdotto una panoramica di facile accesso e comprensibile dei pertinenti dossier dell’UE, nonché una nuova libreria di studi a livello europeo sul settore e sui mercati del gioco d’azzardo.

Sostenere il modello della lotteria sostenibile

Nel 2021 sono proseguite anche le attività di advocacy. EL è rimasta vigile e ha continuato a seguire modi creativi per raggiungere i responsabili politici dell’UE sui temi caldi nel 2021, tra cui la legge sui servizi digitali, l’intelligenza artificiale e la lotta al riciclaggio di denaro. EL ha discusso la DSA in un webinar dedicato, riunendo gli esperti di EL sui dossier politici dell’UE e un vasto pubblico.

Nel 2021 EL ha continuato a monitorare importanti questioni legali dalla pubblicità del gioco d’azzardo alla tassazione e i membri hanno continuato a impegnarsi a fornire assistenza continua per incanalare il desiderio di gioco della popolazione verso un’offerta regolamentata e responsabile di prodotti di gioco d’azzardo. Nel 2021 EL ha annunciato la sua collaborazione con la società di protezione IP White Bullet per aiutare a combattere la pirateria finanziata dalla pubblicità.

PressGiochi