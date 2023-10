European Lottery: in Norvegia il seminario per parlare di come rendere il gioco responsabile e sostenibile

In occasione del seminario sulla sostenibilità e il gioco responsabile di quest’anno, membri provenienti da oltre 40 paesi si sono uniti a EL e WLA in Norvegia. Il programma era

In occasione del seminario sulla sostenibilità e il gioco responsabile di quest'anno, membri provenienti da oltre 40 paesi si sono uniti a EL e WLA in Norvegia.

Il programma era ricco di esperti sulle due aree chiave del seminario: normalizzare il gioco responsabile e adattare il settore alla nuova normalità del nostro tempo, la sostenibilità.

Con gli approfondimenti della dottoressa Sally Gainsbury, professoressa di psicologia e direttrice della clinica per il trattamento e la ricerca sul gioco d’azzardo presso l’Università di Sydney, di Sophie Massin, professoressa di economia e di Lise Klaveness, presidente della Federcalcio norvegese (NFF), il seminario mirava a offrire ai membri l’opportunità di affrontare argomenti come la normalizzazione dei livelli inferiori, il rischio del gioco d’azzardo, i costi sociali delle lotterie, le migliori pratiche per la diversità e l’inclusione e molto altro ancora.

La ricerca della dr.ssa Sally Gainsbury si concentra sullo sviluppo e sulla valutazione di politiche e pratiche per ridurre e prevenire i danni derivanti dal gioco d’azzardo, nonché su come la tecnologia potrebbe influenzarlo. “Il gioco d’azzardo problematico è un problema di salute pubblica. Per ogni singolo giocatore problematico, da 6 a 10 persone in più subiscono danni. Il gioco d’azzardo a basso rischio è quindi essenziale per un’industria sostenibile”, ha affermato la dott.ssa Sally Gainsbury nel suo discorso di apertura.

Sophie Massin, professoressa di Economia all’Università di Lille in Francia, nel suo discorso si è concentrata sul valore sociale del gioco d’azzardo.

Lise Klaveness, prima donna presidente della Federcalcio norvegese (NFF), nonché la prima commentatrice esperta al mondo in TV durante una Coppa del Mondo maschile di calcioha affermato: “Il calcio è lo sport più importante per le ragazze, ma non c’è parità di condizioni”.

Durante il seminario sono state presentate ufficialmente le nuove Linee Guida di Sostenibilità EL .

Con Laura Da Silva, direttrice della sostenibilità presso DigitalRG.com, e Carly Grace ALLEN, UX Designer presso Norsk Tipping, speriamo – afferma EL – che i membri di EL siano stati ispirati a continuare a plasmare il settore delle lotterie attorno a una nuova normalità.

