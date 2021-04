European Lotteries sostiene la Giornata europea contro il match fixing

“Oggi, in occasione della Giornata europea per l’integrità dello sport, EL sottolinea l’importanza della lotta contro il match fixing, in particolare durante una pandemia globale in cui si verificano una maggiore corruzione delle scommesse e rischi finanziari”, afferma Arjan van ‘t Veer, Segretario generale di EL.

“Guardando al futuro, è necessario un monitoraggio vigile e una cooperazione più stretta con le forze dell’ordine e i settori dello sport per salvaguardare l’integrità dello sport e combattere le partite truccate”.

Attualmente, a seguito della pandemia COVID-19, sono aumentate le difficoltà per lo sport in generale e per le scommesse sportive in particolare a causa del match fixing. A causa della mancanza di opportunità di scommesse sportive nell’ultimo anno, gli operatori hanno offerto opportunità di scommesse su competizioni insolite, il che a sua volta ha innescato un aumento delle vulnerabilità finanziarie e dei rischi di corruzione delle scommesse. I lockdown in tutto il mondo hanno anche cambiato le abitudini di gioco d’azzardo con nuovi gruppi di giocatori che hanno scoperto le nuove opportunità digitali.

In qualità di membro fondatore del Global Lottery Monitoring System (GLMS), EL continua a lavorare per combattere le partite truccate e per salvaguardare i valori e l’integrità dello sport.

Le operazioni di scommesse sportive da parte dei membri di EL sono gestite rispettando i più elevati standard di integrità in cui standard rigorosi operano per fornire operazioni sicure ed eque e per gestire i rischi di frode e altre forme di crimine.

“Una cooperazione costante è cruciale tra GLMS ed i suoi membri collettivi – EL e WLA – e i suoi singoli membri, le lotterie statali. Ciò vale sia per il monitoraggio tempestivo e lo scambio di informazioni sui vari concorsi e rapporti, sia per l’istruzione e l’agevolazione dello scambio di buone pratiche. È anche di fondamentale importanza aiutare i nostri membri a sviluppare migliori relazioni con altre parti interessate nazionali pertinenti. – ha affermato Giancarlo Sergi, Segretario Generale GLMS.

Proprio il mese scorso, EL ha organizzato il suo webinar sulle scommesse sportive con la WLA in cui i professionisti della lotteria si sono riuniti online per discutere l’importanza di una più stretta collaborazione per salvaguardare l’integrità dello sport. L’anno scorso i professionisti della lotteria del movimento sportivo si sono riuniti in una serie di webinar per affrontare, tra gli altri argomenti, l’impatto di COVID-19 sul settore delle scommesse sportive e il modo in cui le parti interessate si stanno adattando alla pandemia, esaminando da vicino l’importanza di una più stretta collaborazione per salvaguardare l’integrità dello sport.

“Le lotterie sono attori chiave nella lotta contro le partite truccate in quanto non agiscono solo per preservare l’onestà delle scommesse sportive ma, soprattutto, per promuovere i valori positivi dello sport. Contribuire alla società è nel nostro DNA. Sia i rappresentanti del CIO che della UEFA che hanno partecipato al nostro ultimo webinar sulle scommesse sportive EL / WLA sanno che anche in questo momento difficile di una pandemia, possono fidarsi del nostro sincero impegno a proteggere l’integrità dei giochi olimpici di Tokyo e di Euro 2020. ” – interviene Gilles Maillet, Direttore di Sport Integrity, La Française des Jeux (FDJ)

“I nostri dipendenti dedicati alle operazioni di scommesse sportive di molte lotterie costituiscono la spina dorsale quotidiana dei nostri sforzi per aiutare a proteggere lo sport dalla manipolazione. Monitorando costantemente i modelli di scommesse e condividendo avvisi all’interno di GLMS, con le federazioni sportive e con le autorità competenti in generale, contribuiamo con orgoglio alla lotta in corso per salvaguardare l’integrità dello sport. In Danske Spil siamo molto orgogliosi di aver svolto un ruolo attivo dal 2005 in questo compito estremamente importante ” conclude Jens Nielsen, Direttore scommesse sportive, Danske Spil.

