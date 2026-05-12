European Lotteries pubblica il Report annuale: 29,4 miliardi di euro alla società e nuova strategia 2025–2027

European Lotteries ha pubblicato il Rapporto annuale 2025, un documento che fotografa un anno di trasformazioni e consolidamento per il comparto delle lotterie europee, sempre più orientato a un ruolo

European Lotteries ha pubblicato il Rapporto annuale 2025, un documento che fotografa un anno di trasformazioni e consolidamento per il comparto delle lotterie europee, sempre più orientato a un ruolo di interesse pubblico e impatto sociale.

In un contesto europeo caratterizzato da rapidi cambiamenti politici, normativi e tecnologici, il report evidenzia la capacità degli operatori di adattarsi mantenendo saldo il proprio obiettivo fondamentale: generare valore per la società. Nel corso del 2025, i membri dell’associazione hanno contribuito complessivamente con 29,4 miliardi di euro alla società, pari a circa 47 euro per cittadino europeo, un dato che viene indicato come prova concreta del peso sociale del settore.

Il 2025 è stato anche un anno di evoluzione interna per l’associazione, segnato da cambiamenti organizzativi rilevanti: la nomina di un nuovo Segretario Generale, la rielezione del Presidente e dell’Executive Committee, oltre all’adozione di un nuovo Strategic Outline 2025–2027, che definisce le priorità dei prossimi anni.

Il documento sottolinea inoltre il rafforzamento delle attività di advocacy verso le istituzioni europee, i decisori politici e le organizzazioni della società civile, con l’obiettivo di difendere il modello regolatorio delle lotterie pubbliche e il principio di sussidiarietà, contrastando processi di armonizzazione indiretta attraverso standardizzazione normativa.

Tra gli eventi principali dell’anno spicca il Congresso EL 2025 di Berna, che ha riunito oltre 570 partecipanti da tutta Europa. L’evento ha ospitato anche l’intervento di Herman Van Rompuy, che ha sottolineato il valore sociale del settore in un periodo di crisi e transizione.

Nel suo keynote ha affermato: “Dobbiamo investire nella qualità della nostra società e delle nostre persone… Nei momenti di crisi, il ruolo delle lotterie nel sostenere la società merita, più che mai, un riconoscimento speciale nell’Unione.”

Il Rapporto evidenzia anche i progressi in materia di gioco responsabile, attraverso il rafforzamento del framework di certificazione EL Responsible Gaming, considerato uno standard di riferimento a livello europeo.

Tra le iniziative citate figurano inoltre il programma di mentoring WiLL e l’EL Environmental Initiative, che testimoniano l’impegno del settore anche sul fronte della sostenibilità ambientale e dello sviluppo delle competenze professionali.

La Presidente di EL, Romana Girandon, ha richiamato la necessità di adattamento continuo in un contesto incerto: “Non esiste più il concetto di business as usual”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di resilienza, chiarezza di visione e leadership responsabile.

Nel complesso, il Rapporto annuale 2025 ribadisce la centralità delle lotterie europee come attori economici ma soprattutto sociali, impegnati a generare risorse per il bene collettivo e a rafforzare il proprio ruolo all’interno dell’Unione europea.