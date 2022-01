European Lotteries, nel 2020 le lotterie forniscono 16 miliardi di euro a beneficio della società

Il 2020 è stato un anno senza eguali. Nel giro di poche settimane, mentre il mondo stava affrontando la più grande crisi sanitaria, economica e sociale della storia moderna, le lotterie nazionali hanno visto la chiusura parziale e persino totale delle loro reti di vendita al dettaglio e hanno dovuto intraprendere azioni prioritarie per proteggere i propri giocatori, rivenditori, altri partner e i propri dipendenti. Eppure, nonostante la pandemia,- spiega EL – le lotterie nazionali hanno mantenuto il loro storico sostegno alla società nei momenti di bisogno.

Oltre ai contributi finanziari, le lotterie nazionali hanno aumentato gli sforzi anche in modi non finanziari, ad esempio la fornitura di apparecchiature mediche agli ospedali, le consegne di cibo ai più vulnerabili, le campagne di sensibilizzazione sanitaria e il supporto dei dipendenti e dei partner della rete di vendita al dettaglio.

I membri di EL hanno continuato a rispettare i loro valori fondamentali di responsabilità, sostenibilità e integrità supportando le comunità locali in tutti i modi possibili.

“Non c’è dubbio che il COVID-19 abbia avuto un impatto sul settore delle lotterie con effetti differenzianti dei blocchi sui verticali di gioco nelle varie giurisdizioni” afferma Arjan van ‘t Veer, Segretario generale di EL. “Eppure le lotterie nazionali hanno trovato soluzioni innovative per continuare a fornire servizi regolamentati ai loro giocatori. Il canale online è stato ulteriormente sviluppato come alternativa sicura e le strategie della campagna sono state adattate per considerare la “nuova normalità” e fornire un maggiore sostegno alle comunità colpite in tutta Europa”.

Il 2020 ha visto modi nuovi e innovativi per sostenere le comunità e il denaro fornito alla società da 47 membri di EL nell’UE è ammontato a 14,2 miliardi di euro. I fondi sono stati convogliati verso lo sport, fondi per altre buone cause e tasse per il tesoro. Il contributo alla società di tutti i membri EL è stato di 16,0 miliardi di euro, il che significa che il 52% del GGR generato dai membri EL (escluse le sponsorizzazioni) è tornato alla società nei rispettivi paesi.

I maggiori Stati membri dell’UE, in cui gli importi forniti dai membri EL alla società hanno superato i 2,0 miliardi di euro, sono stati la Francia con 3,2 miliardi di euro, la Germania con 3,1 miliardi di euro e la Spagna con 2,5 miliardi di euro.

L’importo medio che i membri di EL nell’UE hanno restituito alla società è stato di 32 euro pro capite nel 2020 (tra i 27 Stati membri dell’UE che hanno segnalato).

Dopo diversi anni di crescita continua, l’impatto di COVID-19 ha comportato una diminuzione del GGR totale del 14,8% rispetto al 2019. Tuttavia, riportando sulle attività di gioco specifiche, il settore online ha registrato una forte crescita con tutti i membri EL (51 hanno segnalato la categoria) che hanno generato GGR online di 3,6 miliardi di euro, che rappresentano l’11,7% del GGR totale nel 2020 e un 25,7% anno su anno. Il passaggio all’online è stato anche accompagnato da un’accelerazione delle innovazioni tecniche e di prodotto e dall’apertura di nuovi verticali di prodotti da parte dei membri EL.

Un altro importante contributo dei membri di EL è stato l’occupazione nei rispettivi paesi. Nel 2020, i 46 membri EL operanti nell’UE hanno impiegato direttamente 42.206 dipendenti a tempo pieno, mentre tutti i 65 membri EL dichiaranti impiegavano 47.727 dipendenti a tempo pieno.

Anche le attività di gioco responsabile sono parte integrante dell’attività dei membri EL. Nel 2020, i membri di EL hanno continuato a enfatizzare le misure per prevenire il gioco problematico, poiché durante l’Assemblea generale del 2020 hanno approvato la certificazione obbligatoria di gioco responsabile obbligatoria per tutti i membri.

”Gli ultimi dati raccolti da EL tengono conto delle circostanze non standard e senza precedenti del 2020, la prima volta che il settore delle lotterie è stato colpito da una pandemia globale”, afferma Václav Štěpán, presidente esecutivo di EL Data & Research Gruppo di lavoro. Aggiunge: “La collaborazione e la condivisione delle conoscenze tra i membri di EL, intensificata durante il periodo di impatto del COVID-19, è il grande punto di forza dell’appartenenza alla European Lotteries Association”.

PressGiochi