European Lotteries intervista Romana Dernovšek che parla del gioco responsabile

Di seguito pubblichiamo un’intervista rilasciata da Romana Dernovšek, Presidente e CEO di Loterija Slovenije d.d. e supervisore del gruppo di lavoro sul gioco responsabile della CSR EL Responsible Gaming (RG), una componente fondamentale del programma Corporate Social Responsibility (CSR) di qualsiasi lotteria, a European Lotteries.

“Romana, in che modo la CSR aggiunge valore alla lotteria e al settore in generale?

Le nostre lotterie operano in diversi mercati e paesi, ma il nostro scopo è lo stesso: organizziamo i giochi della lotteria in modo responsabile e insieme ai nostri giocatori, contribuiamo notevolmente a finanziare attività di interesse pubblico. Per mantenere le nostre posizioni sul mercato, è fondamentale essere in grado di dimostrare che le nostre azioni perseguono questo scopo. Per decenni si è creduto che, mentre le aziende dovevano seguire le leggi, il loro unico dovere è realizzare profitti per gli azionisti. Oggi è chiaro che le aziende non possono solo prendere o addirittura danneggiare i loro ambienti. Lo scorso agosto 181 delle più grandi società americane hanno formalmente ridefinito The Purpose of a Corporation per promuovere “un’economia al servizio di tutti gli americani”. Nella Dichiarazione BRT, l’attenzione è rivolta alla pari responsabilità verso tutti gli stakeholder. Sono certa che le società che hanno firmato questo documento non siano state motivate solo da intenzioni altruistiche. Si sono resi conto che l’importanza di questo argomento è stata compresa dai loro clienti, dipendenti e sempre più dagli investitori. I millennial e i membri della generazione Z sono particolarmente noti per vedere il mondo con una prospettiva completamente nuova. Non acquistano solo un buon rapporto qualità-prezzo. Cercano scopo e autenticità, si preoccupano della salute delle loro comunità e del pianeta.

Come accennato in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente il mese scorso, la sostenibilità è al centro della vostra politica aziendale in Loterija Slovenije. Prendersi cura dell’ambiente è parte integrante della cultura organizzativa e lo è da molti anni. Potresti dirci di più sui tuoi progetti CSR negli ultimi anni e quali sono le tue priorità per i prossimi anni?

Sì, la sostenibilità è al centro della nostra organizzazione. Il nostro impianto solare sul tetto della nostra sede produce energia da fonti rinnovabili dal 2011. L’anno scorso i nostri server center sono stati equipaggiati con le più recenti tecnologie ecocompatibili, che consumano il 50% in meno di elettricità e producono il 30% in meno di emissioni. I nostri prodotti sono stampati su carta per etichette FSC (Forest Stewardship Council). Siamo costantemente alla ricerca di nuove opportunità per migliorare la nostra impronta ecologica e stiamo promuovendo la diversità e l’inclusione nei luoghi di lavoro a tutti i livelli. Di recente, siamo diventati la prima azienda slovena che ha adottato formalmente la politica di rappresentanza di genere, proposta a tutte le società slovene dall’Associazione slovena del direttore. Qualche mese fa siamo diventati finalisti della ricerca The Best Employer in Slovenia. Questa è una conseguenza diretta delle nostre relazioni responsabili con i dipendenti e delle pratiche commerciali etiche. Stiamo costruendo una cultura di “tutti pensano, tutti lavorano”, in cui le persone collaborano e vogliono contribuire al nostro scopo e al successo condiviso. La nostra lotteria è molto più di un semplice risultato commerciale ed è per questo che i nostri collaboratori si preoccupano dell’azienda. Siamo particolarmente orgogliosi della nostra collaborazione con la Federazione sportiva slovena del comitato disabili-paralimpici. Gli sportivi disabili sono per molti versi l’apice di ciò per cui lottiamo. Con la loro attitudine allo sport e alla vita, sono modelli per noi. Aiutiamo a diffondere il loro lavoro e le loro discipline sportive, mentre diffondono il messaggio di quanto bene viene fatto per i gruppi vulnerabili quando le persone giocano ai nostri giochi. Abbiamo appena lanciato una piattaforma digitale completamente nuova, conforme alle Linee guida internazionali sull’accessibilità dei contenuti Web. I servizi di questa piattaforma saranno accessibili alle persone con disabilità. E naturalmente miglioriamo costantemente i nostri standard di gioco responsabili, certificandoli formalmente dimostriamo che i nostri programmi di gioco responsabile sono appropriati e sono stati verificati in modo indipendente.

Le questioni relative alla RSI stanno preoccupando le parti interessate e più in generale, il pubblico. Quindi è importante che le lotterie mostrino il loro impegno su questi temi e ad esempio, il loro contributo agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS). Quali specifici SDG hanno rilevanza per il settore della lotteria? Cosa possiamo fare per svolgere un ruolo attivo nella realizzazione del futuro che vogliamo?

Penso che sia importante che le lotterie siano consapevoli di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Personalmente trovo le nostre attività più specifiche nell’obiettivo 12- Consumo e produzione responsabili che comprende l’intero campo del gioco responsabile e nell’obiettivo 10- Ridurre le disuguaglianze finanziando attività di interesse pubblico, come la cura di gruppi vulnerabili, organizzazioni sportive e umanitarie. Considerando ambienti e paesi diversi, credo che la nostra cooperazione nel sensibilizzare questi argomenti e riguardo l’implementazione sia molto importante. Non sarebbe meraviglioso se potessimo dire che tutti i 73 membri delle lotterie europee sono certificati a livello internazionale in giochi responsabili? O vederci stampare tutti i gratta e vinci su carta FSC e ridurre la nostra impronta di carbonio? Sarebbe un grande messaggio per i nostri giocatori, i nostri paesi e l’UE.

In tutto il mondo sempre più lotterie stanno integrando standard e politiche sostenibili nei loro modelli di business. Le linee guida EL CSR pubblicate di recente sono state un primo passo importante per sensibilizzare su questi temi. Un’iniziativa coordinata e collettiva a livello di EL appare tuttavia necessaria, soprattutto considerando il lavoro della Commissione europea, ad esempio sul Green Deal europeo. L’ambiente dovrebbe essere al centro di questa iniziativa, ma dovrebbero essere coperti anche altri argomenti come i diritti umani, la diversità e inclusione per illustrare l’ampio campo di azione della CSR dei membri EL. In che modo le Linee guida CSR EL possono supportare lotterie disposte ad iniziare un viaggio CSR?

Le Linee guida CSR EL sono un documento strutturato e completo che può aiutare qualsiasi lotteria con lo sviluppo CSR: coloro che già ci lavorano da molto tempo e che desiderano migliorare ulteriormente e quelli che non hanno ancora iniziato. Puoi scegliere uno tra i 10 campi e migliorarlo. Quando hai sviluppato tutti i 10 campi e desideri un riconoscimento più ampio, puoi ottenere un certificato ISO 26001, che è un riferimento globale. Le linee guida EL possono aiutare le lotterie a migliorare l’immagine della propria azienda, ridurre i rischi e aumentare la competitività e le prestazioni. Il gruppo di lavoro EL CSR-RG ha investito molto lavoro e una vasta conoscenza nelle Linee guida. Consiglio a tutti i nostri membri di utilizzare le Linee guida il più possibile. Allo stesso tempo, vorrei estendere un invito a tutti voi per unirvi al webinar CSR / RG che stiamo organizzando a settembre. Abbiamo invitato oratori di spicco molto interessanti e preparato esempi pratici concreti per aiutare i membri ad attuare il maggior numero possibile di buone pratiche nei loro ambienti.”

