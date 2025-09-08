European Gaming Congress 2025: gli operatori leader europei si uniscono per un evento da record

L’European Gaming Congress (EGC) 2025 si conferma l’evento di punta dell’anno per l’industria del gioco, con un sostegno senza precedenti da parte dei principali operatori europei. Sponsorizzazioni, interventi di alto livello e una partecipazione massiccia segnano un’edizione da record.

Tra i brand confermati figurano nomi di primo piano come SUPERBET, Betclic, Fortuna, Betfan, Kaizen Gaming, Betano, Totalizator Sportowy, ComeOn Group, LVBet, RocketPlay Casino, WinSpirit Casino, 1spin4win, Win Casino, eCasino.cz e Alfor (Fenikss).

“L’EGC ha sempre avuto l’obiettivo di unire il settore, ma quest’anno assistiamo a un coinvolgimento senza precedenti”, ha dichiarato Zoltán Tűndik, Co-fondatore e Head of Business di HIPTHER, organizzatore dell’evento. “Il messaggio è chiaro: l’iGaming europeo è pronto a collaborare per costruire un futuro sostenibile e innovativo.”

Il programma dell’edizione 2025 prevede panel e sessioni tematiche su temi chiave per il settore:

Evoluzione normativa e strategie di conformità europea

Gioco responsabile e protezione del giocatore

Innovazione tecnologica (AI, gamification, personalizzazione)

Partnership e modelli di crescita sostenibile

Riunendo top executive, regolatori, esperti legali, affiliati, fornitori e innovatori sotto lo stesso tetto, l’European Gaming Congress 2025 offre opportunità uniche di scambio di conoscenze, partnership strategiche e risoluzione collaborativa dei problemi.

L’European Gaming Congress 2025 si terrà dal 30 al 31 ottobre a Varsavia, riunendo leader di mercato, regolatori, esperti legali, affiliati e innovatori per due giorni di networking, confronto strategico e definizione del futuro del gioco in Europa.

PressGiochi