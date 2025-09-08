Newsletter

08 Settembre 2025 - 13:06

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

European Gaming Congress 2025: gli operatori leader europei si uniscono per un evento da record

L’European Gaming Congress (EGC) 2025 si conferma l’evento di punta dell’anno per l’industria del gioco, con un sostegno senza precedenti da parte dei principali operatori europei. Sponsorizzazioni, interventi di alto

08 Settembre 2025

Share the post "European Gaming Congress 2025: gli operatori leader europei si uniscono per un evento da record"

Stampa pagina

L’European Gaming Congress (EGC) 2025 si conferma l’evento di punta dell’anno per l’industria del gioco, con un sostegno senza precedenti da parte dei principali operatori europei. Sponsorizzazioni, interventi di alto livello e una partecipazione massiccia segnano un’edizione da record.

Tra i brand confermati figurano nomi di primo piano come SUPERBET, Betclic, Fortuna, Betfan, Kaizen Gaming, Betano, Totalizator Sportowy, ComeOn Group, LVBet, RocketPlay Casino, WinSpirit Casino, 1spin4win, Win Casino, eCasino.cz e Alfor (Fenikss).

“L’EGC ha sempre avuto l’obiettivo di unire il settore, ma quest’anno assistiamo a un coinvolgimento senza precedenti”, ha dichiarato Zoltán Tűndik, Co-fondatore e Head of Business di HIPTHER, organizzatore dell’evento. “Il messaggio è chiaro: l’iGaming europeo è pronto a collaborare per costruire un futuro sostenibile e innovativo.”

Il programma dell’edizione 2025 prevede panel e sessioni tematiche su temi chiave per il settore:

  • Evoluzione normativa e strategie di conformità europea
  • Gioco responsabile e protezione del giocatore
  • Innovazione tecnologica (AI, gamification, personalizzazione)
  • Partnership e modelli di crescita sostenibile

     

Riunendo top executive, regolatori, esperti legali, affiliati, fornitori e innovatori sotto lo stesso tetto, l’European Gaming Congress 2025 offre opportunità uniche di scambio di conoscenze, partnership strategiche e risoluzione collaborativa dei problemi.

L’European Gaming Congress 2025 si terrà dal 30 al 31 ottobre a Varsavia, riunendo leader di mercato, regolatori, esperti legali, affiliati e innovatori per due giorni di networking, confronto strategico e definizione del futuro del gioco in Europa.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Data room As.tro: il trentunesimo bollettino sulle ludopatie

Volpiano (TO): furto in una sala scommesse

MGM China regala giocattoli

Bwin e NFL portano il football americano in Spagna!

SuperEnalotto: è un’impiegata la titolare della vincita da oltre 349mila euro realizzata il 31 maggio 2025 a Cesena (FC)

European Gaming Congress 2025: gli operatori leader europei si uniscono per un evento da record

USA, ad agosto i casinò del Maryland hanno generato oltre $170 milioni (-2,1%)

Octavian Digital annuncia Massimiliano Vandelli come nuovo Head of Sales

L’Avvocato Generale della Corte UE apre alla possibilità di rimborsi per le perdite da gioco d’azzardo

Lotto: in Campania vincite complessive per oltre 123mila euro

10&Lotto: Sicilia protagonista con vincite per 135mila euro

Maxi-operazione in Colombia: Coljuegos sequestra 569 dispositivi di gioco illegale

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy