European Casino Association: “ICE London è un’opportunità per riunire il settore dopo due anni di distanza”

La European Casino Association (ECA), l’organizzazione no profit che rappresenta gli interessi di circa 900 casinò e oltre 70.000 dipendenti in 28 paesi in tutta Europa, ha confermato il suo sostegno all’edizione di ICE London di aprile (12/14 ExCeL London ) descrivendo l’evento come “un’opportunità per riunire il settore dei casinò terrestri dopo un lungo periodo di assenza”.

Il presidente dell’ECA Per Jaldung, ha confermato: “La European Casino Association sostiene la decisione di Clarion Events di posticipare lo spettacolo londinese ad aprile per garantire che sia tutto ciò che ci aspettiamo da una fiera ICE. ICE London 2022 è un’opportunità per riunire l’industria del gioco dopo due anni di distanza e rispettiamo la flessibilità e il processo decisionale responsabile mostrati da Clarion nel portare avanti lo spettacolo per evitare l’ennesima ondata di incertezza Covid. Non vediamo l’ora di accogliere nuovamente la comunità internazionale a Londra e confidiamo in Clarion Events, in qualità di custodi di ICE, per offrire un’altra edizione di successo nella primavera del 2022”.

Il segretario generale dell’ECA, Hermann Pamminger, ha aggiunto: “ICE London è un’opportunità per riunire il settore dei casinò terrestri dopo un lungo periodo di assenza. I membri dell’ECA sostengono un evento forte, che riflette la vivacità e la vitalità di questo settore. La risposta degli organizzatori della fiera, Clarion Events, alla marea crescente di nuove infezioni da Covid, è sia sensata che pratica di fronte alle sfide logistiche che visitatori ed espositori dovrebbero indubbiamente affrontare a febbraio. Applaudiamo alla chiarezza e al processo decisionale precoce e non vediamo l’ora di celebrare il ritorno dello spettacolo”.

Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, ritiene che il supporto di organizzazioni leader come l’ECA sia indicativo di un desiderio più ampio che il settore si unisca all’ICE London e alla consociata iGB Affiliate London. Ha affermato: “Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di fornire un ambiente sicuro e protetto per i nostri clienti per incontrarsi e fare affari. Quando è diventato chiaro che febbraio non ha fornito la fiducia richiesta dal settore a causa di Omicron, abbiamo lavorato durante le vacanze di Natale in collaborazione con il team di ExCeL London per assicurarci nuove date.

“Sebbene siamo stati davvero incoraggiati dal feedback che abbiamo ricevuto, apprezziamo anche che le nuove date non saranno adatte a tutti. Tuttavia, riprogrammare eventi delle dimensioni di ICE London e iGB Affiliate London è una sfida logistica e operativa complessa. Come ho affermato in precedenza, il team di Clarion Gaming continuerà a lavorare su tutte le sfide rimanenti con i nostri clienti e li supporterà nei loro preparativi e nella pianificazione di quello che è il più grande e influente raduno mondiale dell’industria dei giochi”.

