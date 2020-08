Europa League, ultimo atto. L’Inter è favorita, a 2.10

Per riportare a Milano un trofeo che manca dalla Champions League di 10 anni fa, l’Inter deve superare l’ultimo ostacolo, il Siviglia nella finale di Colonia. Non sarà una passeggiata per i nerazzurri, la squadra spagnola detiene il record di vittorie nella manifestazione, quella con l’Inter infatti è la sesta finale conquistata in 10 anni, le vittorie sono state ben 5, in cui si inseriscono i tre trionfi consecutivi tra il 2014 e il 2016. Una vera specialista dell’Europa League dunque, mentre la squadra di Conte punta ad essere la prima squadra italiana a vincere il trofeo da quando ha preso il posto della Coppa Uefa.

Gli esperti di Sisal Matchpoint sono ottimisti sulla vittoria interista, i nerazzurri sono infatti favoriti e la vittoria nei 90 minuti vale 2.10, mentre sia il successo spagnolo che il pareggio sono proposti a 3.50.

L’Inter è in vantaggio anche nelle quote sul trionfo della Coppa, a 1.60, la sesta Europa League del Siviglia invece, è data a 2.40. Anche gli scommettitori credono nel successo nerazzurro, il 60% ha scelto di puntare sulla squadra di Conte, solo il 10% sul Siviglia. Se il Siviglia nella competizione ha mandato in rete ben undici calciatori, l’Inter deve la conquista della finale soprattutto alla LuLa, la coppia Lukaku – Lautaro Martinez: 54 gol in due, 4 dei quali nella semifinale contro lo Shakhtar Donetsk. Sono loro che si giocano il titolo di miglior giocatore della finale, il belga a 5.00, l’argentino a 6.00. In particolare Lukaku, che va a segno da 7 gare consecutive in Europa, è il primo indiziato per il gol, a 2.50, con un’altra doppietta dopo quella allo Shakhtar in semifinale data a 10.50.

Anche Lautaro ha dato spettacolo in semifinale con una doppietta, la sua seconda si gioca a 15.00. Occhio al gol dell’ex del match, Banega, a 7.50, anche se è più probabile la rete di De Jon, autore del gol vittoria al Manchester United, marcatore a 4.00. A far più paura è però Ocampos, già autore di 17 reti totali in stagione, il cui gol pagherebbe 3.50. A 6.50 l’opzione che il trofeo si decida ai calci di rigore, mentre un ribaltone si gioca a 7.50.

