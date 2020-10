Europa League: tutto facile per Milan e Roma, avanti con Celtic Glasgow e Young Boys

Va fortissimo in campionato, dove è primo in classifica a punteggio pieno, e vuole lasciare il segno anche in Europa League: il Milan di Pioli inizia la sua avventura europea in Scozia contro il Celtic Glasgow e, trascinato dall’entusiasmo per la vittoria nel derby e soprattutto da un Ibrahimovic in grande spolvero, ha il pronostico di Sisal Matchpoint dalla sua parte. I rossoneri conducono a 1.78, per il successo degli scozzesi si sale a 4.10 mentre il pareggio è a 3.75. Anche gli scommettitori puntano sul Milan, 9 su 10 hanno scelto il segno 2 nel match. Con 4 reti in 2 gare, Ibrahimovic è intoccabile e anche stavolta dovrebbe lasciare il segno: un suo goal vale 2.15 mentre un’altra doppietta dopo quella all’Inter si gioca a 7.50. La squadra di Pioli ha la strada spianata verso la qualificazione, proposta a un rasoterra 1.12, ma è favorito anche per la vittoria del Gruppo H, a 1.62, con il Celtic e il Lille impegnati a giocarsi il secondo posto, entrambi a 5.00, e lo Sparta Praga a 12.00.

La Roma si presenta al debutto in Europa League forte di 2 vittorie consecutive in campionato e una ritrovata fiducia. I giallorossi vanno in Svizzera per affrontare gli Young Boys e, a guardare le quote, dovrebbero cominciare l’avventura europea con una vittoria, data a 1.90, sia la vittoria degli svizzeri che il pareggio sono a 3.70. L’88% degli scommettitori crede nel successo dei capitolini, appena il 5% ha puntato sugli Young Boys. Fonseca pensa al turnover e, con Dzeko a riposo, il peso dell’attacco dovrebbe essere sulle spalle di Borja Mayoral, in goal a 3.00, ma occhio anche a Mkhitarya, a 3.25. Scontata la qualificazione romanista, proposta appena a 1.05, i giallorossi punta al primo posto del Gruppo A e considerando le avversarie, hanno ottime chance: la vittoria del girone della Roma è a 1.36, staccati gli Young Boys, a 6.00, il Cluj a 7.50 e ultimo il CSKA Sofia, a 16.00.

PressGiochi