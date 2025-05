Europa League – Tottenham-Manchester U.: derby per salvare la stagione

Un derby per salvare una stagione. Tottenham e Manchester United si contendono a Bilbao l’Europa League per provare a invertire un’annata che, a Spurs e Red Devils, ha regalato più delusioni che gioie. La conquista del trofeo, inoltre, regalerebbe anche l’ingresso in Champions portando così a sei il numero delle squadre inglesi che, il prossimo anno, saranno impegnate nella massima competizione continentale. Nella storia dell’Europa League, ex Coppa Uefa, quello che si gioca è il decimo derby in finale, il terzo con protagoniste formazioni britanniche: il Tottenham, nel 1972 prima edizione del torneo, ebbe la meglio sul Wolverhampton mentre nel 2019 il Chelsea travolse l’Arsenal.

Gli esperti Sisal ritengono il Manchester United favorito a 2,50 rispetto al 2,90 degli Spurs con il pareggio offerto a 3,25. Stessa quota per la gara che arriva ai supplementari mentre si sale fino a 6,00 per la finale decisa ai calci di rigore. Red Devils avanti, a 1,80, per la conquista del titolo mentre il successo di Son e compagni si gioca a 2,00. Under e Over si equivalgono a 1,90: un risultato esatto di 2-1 è così dato a 11 per il Tottenham mentre pagherebbe 10 volte la posta in favore dei ragazzi di Amorim. In questa ottica, un Ribaltone è offerto a 7,25 mentre un’espulsione, vista la posta in palio e in aggiunta che si tratta di un derby, è data a 3,60.

Una finale, per di più contro una connazionale, non si gioca, si vince. Parafrasando ciò che disse qualche anno fa Rudi Garcia, tanti sono i protagonisti che sognano di decidere la sfida di Bilbao. Il Tottenham si affida a Dominic Solanke, 15 gol in stagione, nel tabellino dei marcatori a 3,50, e Son, gol o assist a 2,45. In casa United, Amorim si affida al suo capitano, e connazionale, Bruno Fernandes: il numero 8 dei Red Devils protagonista assoluto della sfida come MVP è in quota a 6,00. Occhio poi al giovanissimo argentino Alejandro Garnacho, 11 gol e 10 assist finora: un’altra rete e un altro passaggio vincente si giocano a 2,45.

