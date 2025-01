Europa League – Roma, tre punti contro l’Eintracht per i play-off. La Lazio, blitz a 4,75 su Sisal.it, difende la leadership a Braga

L’Europa League completa la sua fase campionato con l’ultimo turno in programma che deciderà il futuro di molte formazioni compresa una delle due italiane. Infatti se la Lazio, grandissima protagonista della prima parte del torneo, è l’unica certa di essere già agli ottavi, la Roma, complice lo scivolone contro l’AZ Alkmaar, dovrà vincere l’ultima gara in programma per agganciare i play-off. Ironia della sorte vuole i giallorossi ospitare l’Eintracht Francoforte, secondo in classifica, che sogna di togliere alla Lazio il primato. Gli esperti Sisal vedono i ragazzi di Ranieri favoriti per centrare i tre punti a 1,67, rispetto al 5,00 dei tedeschi mentre si scende a 3,75 per il pareggio. La posta in palio, soprattutto per i capitolini, è molto alta tanto che i padroni di casa, a 1,62, dovrebbero andare a segno già nel primo tempo. Potrebbe però essere una partita bloccata, l’Under si gioca a 2,00, e così un classico 2-0 all’inglese è in quota a 8,75 per i giallorossi mentre lo stesso risultato esatto a favore dell’Eintracht pagherebbe 30 volte la posta. Bisognerà prestare molta attenzione alle situazioni in area perché un rigore è dato a 2,75. Se Artem Dovbyk, a 2,00, e Paulo Dybala, a 2,75, sono le armi offensive della Roma, i tedeschi devono far attenzione al connazionale Mats Hummels, in gol a 7,50: il difensore, infatti, ha nell’Eintracht la vittima preferita in carriera avendo colpito 5 volte i bianconeri. Gli ospiti si affidano a Hugo Ekitike, a 3,00, per dare un dispiacere a Svilar.

Vola in Portogallo la Lazio, prima in Europa League e una delle tre imbattute, con Manchester United e Galatasaray, della competizione. Ai biancocelesti basta un pareggio per chiudere in vetta la fase campionato ma i ragazzi di Baroni sognano il colpo grosso. Secondo gli esperti Sisal non sarà un’impresa facile però perché il Braga, che ha ancora viva una piccola speranza di agganciare i play-off, è favorito a 1,65, il pareggio si gioca a 4,00 mentre la vittoria di Zaccagni e compagni è in quota a 4,75. Entrambe amanti del gioco offensivo, Braga e Lazio difficilmente chiuderanno la sfida con la porta imbattuta, il Goal si gioca a 1,65, tanto che anche un Ribaltone, a 6,75, è nelle corde del match. A proposito di marcature, l’ipotesi che l’ultima rete della sfida venga realizzata nell’ultimo quarto d’ora di gioco è offerta a 1,83. Il Braga si affida molto alla vena realizzativa di Amine El Ouazzani, 10 gol e 3 assist in stagione: un’altra marcatura del numero 9 in maglia rossa è in quota a 2,50. La Lazio, dal canto suo, ha nel Taty Castellanos, a 3,25, e nell’eterno Pedro, a 5,00, gli uomini più pericolosi.

PressGiochi