Newsletter

21 Gennaio 2026 - 19:27

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Europa League – Roma, tre punti con lo Stoccarda per salire ancora

Orsolini, primo marcatore a 6,00 su Sisal.it, protagonista contro il Celtic

21 Gennaio 2026

Share the post "Europa League – Roma, tre punti con lo Stoccarda per salire ancora"

Stampa pagina

Tre punti per continuare a scalare la classifica e provare ad agganciare i primi otto posti di Europa League: un traguardo che significherebbe ottavi assicurati. La Roma ospita, giovedì sera all’Olimpico, lo Stoccarda che, al momento, si trova a pari punti con i giallorossi. Primo confronto diretto tra le due formazioni con i capitolini che, secondo gli esperti Sisal, partono favoriti a 2,05 contro il 3,50 dei tedeschi con il pareggio in quota a 3,60. Lo Stoccarda sarà ospite di una compagine italiana per la nona volta: appena un trionfo all’attivo. Svilar vuole blindare la porta e va a caccia del primo clean-sheet interno europeo, il terzo nelle ultime quattro: impresa che si gioca a 3,00. Un risultato esatto di 2-0 per Dybala e compagni pagherebbe 11 volte la posta. Nessuno tirerà indietro il piede tanto che un’espulsione a 4,00 e un rigore a 2,80 sono ampiamente nelle corde del match. Paulo Dybala, protagonista contro il Torino, è pronto a prendersi la scena anche in Europa: gol o assist della Joya a 1,80. Prova a riconciliarsi con il gol anche Evan Ferguson, a segno a 2,75. I pericoli maggiori per la retroguardia di Gasperini potrebbero arrivare da Ermedin Demirović e Deniz Undav, entrambi offerti a 3,50.

Il Bologna ha lo stesso obiettivo della Roma ovvero portare a casa i tre punti per consolidare la sua posizione. I ragazzi di Italiano partono favoritissimi, secondo gli esperti Sisal, contro il Celtic, vittoria a 1,62, il pareggio è dato a 4,00 mentre il blitz dei biancoverdi è in quota a 5,25. L’Over, a 1,70, si fa preferire all’Under, a 2,10, con un Bologna che vuole partire subito forte: Orsolini e compagni in vantaggio alla fine del primo tempo è scenario dato a 2,15. Un gol dalla panchina, a 2,50, non è affatto da escludere mentre bisognerà fare molta attenzione alle deviazioni fortuite perché un’autorete pagherebbe 10 volte la posta. A guidare il Bologna c’è sempre Riccardo Orsolini, 10 gol e un assist in stagione. Orsonaldo che sblocca la gara come primo marcatore si gioca a 6,00. Da non sottovalutare il contributo di Jens Odgaard, assistman a 5,00. Il Celtic proverà a rispondere con Kelechi Iheanacho: la rete dell’ex Leicester è in quota a 4,50.

 

PressGiochi

Leggi anche

Como1907-FC Torino: PokerStarsNews è match sponsor

ICE Barcelona consolida il suo ruolo di hub globale del gaming

Europa League – Roma, tre punti con lo Stoccarda per salire ancora

Albo PVR, fissata a fine settembre la nuova udienza di merito di fronte al Consiglio di Stato

ADM, nuove procedure per la verifica dei protocolli di comunicazione tra concessionari di gioco online e sistema centralizzato

QUIGIOCO, Vabanq e NOVOELSY: l’esperienza digitale integrata di NOVOMATIC Italia all’ICE 2026

CGUE conferma che la legge nazionale del giocatore disciplina le richieste relative al gioco online illegale

HBG Online Gaming lancia Spinny su Quigioco.it

Innovazione e visione premium: Novomatic presenta XTENSION LINK e nuove VLT verticali

Sapar esprime cordoglio per la scomparsa di Paolo di Nunno

ICE Barcelona 2026: NOVOMATIC annuncia l’evoluzione del Game Server Novoelsy

Mantova, controlli nelle sale slot: sei violazioni sugli orari e una multa per gioco a un minorenne

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×