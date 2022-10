Europa League: Roma, serve un’impresa a Siviglia contro il Betis

La sconfitta di giovedì scorso all’Olimpico, contro il Betis, ha complicato terribilmente i piani della Roma in Europa League. I giallorossi, attualmente terzi in classifica, rimangono in piena corsa per

La sconfitta di giovedì scorso all’Olimpico, contro il Betis, ha complicato terribilmente i piani della Roma in Europa League. I giallorossi, attualmente terzi in classifica, rimangono in piena corsa per la qualificazione ma il primo posto sembra essere volato via ad appannaggio dei biancoverdi di Manuel Pellegrini. I ragazzi di Mourinho vanno a caccia di una vera e propria impresa poiché, in questa stagione, il Betis ha fatto bottino pieno al Benito Villamarín: cinque vittorie su cinque incontri, tra Liga ed Europa League, con 10 gol realizzati e solo 3 subiti. Numeri impressionanti tanto che gli esperti Sisal vedono proprio il Betis favorito a 2,55 rispetto al 2,75 della Roma con il pareggio in quota a 3,40. Privi di Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo, i capitolini inoltre devono cercare di abbattere il tabù spagnolo visto che, in 20 trasferte, hanno vinto solo in 5 occasioni. Difficile che uno dei due portieri rimanga imbattuto tanto che il Goal, a 1,72, si fa preferire al No Goal, dato a 2,00. Sei giorni fa, all’Olimpico, è successo di tutto tra rigori, VAR e Ribaltone: se un altro tiro dal dischetto, a 2,75, ci potrebbe scappare, al momento appare un po’ più complesso a un’altra rimonta vincente da parte di una delle due squadre, opzione in quota a 7,50. Se Tammy Abraham prova a prendersi la Roma sulle spalle, a segno a 3,25, Borja Iglesias, 4 gol davanti ai suoi tifosi, è offerto a 3,00 per entrare nel tabellino dei marcatori.

La Lazio sta vivendo un periodo di forma impressionante e vuole dare una spallata decisiva nel girone più equilibrato di Europa League. I biancocelesti ospitano lo Sturm Graz all’Olimpico da grandissimi favoriti, per gli esperti Sisal, tanto che il successo biancoceleste è dato a 1,45 rispetto al 6,50 ospite mentre si scende a 4,60 per il pareggio. Nonostante la predisposizione offensiva della sua squadra, Sarri ha blindato la difesa visto che Provedel non prende gol da quattro gare consecutive: lo Sturm Graz che non segna all’Olimpico è dato a 2,25. Così un altro 4-0, lo stesso risultato esatto delle ultime due vittorie laziali, pagherebbe 21 volte la posta. I tiri da lontano possono diventare un’arma decisiva motivo per cui una rete da fuori area si gioca a 3,50. Ciro Immobile, 20 gol in competizioni Uefa con la Lazio, vuole il gol che gli permetterebbe di staccare Simone Inzaghi in questa classifica: il traguardo, offerto a 1,70, potrebbe essere raggiunto già domani sera. Christian Ilzer, tecnico dello Sturm Graz, confida in Manprit Sarkaria, in gol a 4,50, per far male alla Lazio.

