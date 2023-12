Europa League. Roma serve la goleada con lo Sheriff, Atalanta serena

Vincere, anzi stravincere, in attesa di notizie, positive, da Praga. La Roma affronta lo Sheriff, nell’ultima giornata di Europa League, consapevole che potrebbe non bastare travolgere i moldavi per accedere

Vincere, anzi stravincere, in attesa di notizie, positive, da Praga. La Roma affronta lo Sheriff, nell’ultima giornata di Europa League, consapevole che potrebbe non bastare travolgere i moldavi per accedere da primi della classe agli ottavi della competizione. I giallorossi, per gli esperti Sisal, sono favoritissimi a 1,15 contro il 19 degli ospiti mentre si scende a 8,00 per il pareggio. I ragazzi di Mourinho, come detto, andranno a caccia della goleada, nonostante l’assenza di Dybala: la Combo 1 + Over 3,5 si gioca a 2,25. Rui Patricio ha ritrovato lo smalto dei giorni migliorie punta a chiudere la porta tanto che lo Sheriff senza reti all’attivo è in quota a 1,44. Occhio poi ai giocatori pronti a subentrare: un gol dalla panchina è dato a 2,25. Romelu Lukaku prova a trascinare la Roma: Big Rom a segno in entrambi i tempi pagherebbe 6 volte la posta. Prova a tornare al gol anche Lorenzo Pellegrini, dato a 2,50. I moldavi si affidano a David Ankeye, 8 gol in stagione: la nona perla è offerta a 6,00.

Serata tranquilla per l’Atalanta, già sicura del primato nel girone di Europa League, che sfida il Rakow, ultimo della classe. Dea che rincorre, per gli esperti Sisal, a 2,70 contro il 2,50 dei polacchi mentre il pareggio si gioca a 3,50. I nerazzurri provano a replicare il risultato esatto dell’andata: il 2-0 per i ragazzi di Gasperini è dato a 14, quello per il Rakow a 13. Un intervento del VAR è in quota a 3,50. Possibile turnover per l’Atalanta ma Ademola Lookman e Luis Muriel, entrambi offerti a 3,25 nel tabellino dei marcatori, rimangono le certezze bergamasche. L’uomo più pericoloso per i padroni di casa rimane Lukasz Zwolinski: la rete del numero 9 polacco si gioca a 3,00.

Trasferta impegnativa per la Fiorentina, qualificata alla fase a eliminazione diretta della Conference League, che si gioca il primato contro il Ferencvaros di Dejan Stankovic. Viola favoriti a 2,25 contro il 3,50 dei padroni di casa mentre si scende a 2,90 per il pareggio. Difficilmente una delle due squadre chiuderà con la porta imbattuta tanto che il Goal, a 1,70, si fa preferire al No Goal, a 2,00. Una rete da fuori area, a 3,50, potrebbe risultare decisiva. Lucas Beltrán vuole incrementare il suo bottino con la Fiorentina: un suo goal è offerto a 3,00 mentre si scende a 2,10 per una rete o un assist di Nico Gonzalez. Il Ferencvaros punta su Barnabás Varga, dato a 2,75, per centrare l’impresa.

