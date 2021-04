Europa League: Roma semifinale a portata di mano, i giallorossi a 1,40

Il blitz di sette giorni fa all’Amsterdam Arena contro l’Ajax sembra aver spalancato le porte della semifinale di Europa League alla Roma, sebbene i Lancieri, domani sera all’Olimpico, partano leggermente avanti. Gli esperti di Sisal Matchpoint, infatti, vedono i campioni d’Olanda vincenti a 2,40 rispetto al 2,75 dei capitolini con il pareggio a 3,75. Naturalmente la situazione si ribalta a favore dei giallorossi in ambito di passaggio turno visto che Pellegrini e compagni in semifinale si giocano a 1,40 contro il 3,00 dei ragazzi di ten Hag. Entrambe le formazioni amano il gioco offensivo come dimostrano i sette Over complessivi, su nove incontri, nei turni a eliminazione diretta della coppa: normale qui di che, domani sera, una gara con 3 o più reti, data a 1,48 sia assai più probabile rispetto all’Under, in quota a 2,50. Piccola statistica: la Roma ha eliminato sia Braga che Shakhtar con un complessivo 5-1. Così, dopo il 2-1 dell’andata, un eventuale 3-0 dei giallorossi, che confermerebbe il trend capitolino, pagherebbe 33 volte la posta.

Edin Dzeko, tenuto a riposo contro il Bologna in campionato, sarà il terminale offensivo della squadra di Fonseca: la rete del Cigno di Sarajevo si gioca a 2,75. Sul versante opposto Dusan Tadic, dopo il rigore fallito all’andata, cercherà un pronto riscatto e tallona da vicino il numero 9 della Roma visto che una sua marcatura all’Olimpico è data a 3,00.

Domani sera si chiuderà il turno dei quarti di finale che decreterà le migliori quattro dell’Europa League. Il Manchester United, già vincitore in Spagna contro il Granada e nella stessa parte di tabellone della Roma, non dovrebbe avere problemi, secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint, a centrare un altro successo a Old Trafford vista la quota di 1,45 contro il 7,50 degli ospiti. Anche per il Villareal la strada appare in discesa: il “Sottomarino Giallo”, infatti, è favorito a 1,50 contro la Dinamo Zagabria, data a 6,50, mentre il pareggio, che qualificherebbe comunque gli spagnoli, si gioca a 4,25. Nonostante l’1-1 interno contro lo Slavia Praga, l’Arsenal rimane avanti rispetto alla formazione ceca: il blitz dei Gunners è dato a 1,85 mentre un successo dei padroni di casa è in quota a 4,50.

