Europa League. Roma-Real Betis, i giallorossi cercano l’aggancio. Immobile, doppietta a 5,25

Il blitz a San Siro contro l’Inter in campionato è già alle spalle. La Roma si tuffa in Europa League per la terza giornata del girone ospitando il Real Betis, leader del gruppo a punteggio pieno. Nonostante i 39 confronti

continentali con squadre spagnole, quella con i verdi di Manuel Pellegrini è una prima assoluta per i giallorossi. Roma nettamente favorita, secondo gli esperti Sisal, a 1,80, contro il 4,40 del Real Betis mentre si scende a 3,75 per il pareggio. Entrambe le formazioni sono abituate a dare il meglio nella ripresa, ecco perché il secondo tempo appare la frazione destinata a regalare più gol, ipotesi offerta a 2,05. Se un risultato esatto di 2-1 in favore dei capitolini si gioca a 8,50 ecco che quello per gli spagnoli pagherebbe 15 volte la posta. Su queste basi non è da escludere neanche un Ribaltone, in quota a 7,00. Paulo Dybala è l’uomo in più, in questo momento, per gli uomini di Mourinho: la Joya a segno, dopo San Siro, è dato a 2,25 al pari Tammy Abraham. I giallorossi dovranno prestare attenzione, invece, a Borja Iglesias, ancora a secco in Europa ma già 6 gol in Liga. Il primo timbro continentale del numero 9 di Pellegrini è dato a 3,50.

Vola in campionato ma zoppica in Europa League la Lazio di Maurizio Sarri. I biancazzurri volano in Austria dove saranno ospiti dello Sturm Graz da favoriti: i tre punti per i capitolini, secondo gli esperti Sisal, sono a 1,70 contro 4,60 dei padroni di casa e il 4,00 per la divisione della posta. La Lazio, nei due precedenti con lo Sturm Graz, è imbattuta con una vittoria, proprio sul campo austriaco, e un pareggio. L’Over, a 1,65, si fa preferire all’Under, offerto a 2,10, visti anche i primi due turni delle formazioni che scenderanno in campo. Attenzioni sia a un eventuale gol da fuori area, in quota a 3,50, che a un rigore, ipotesi data a 2,75. Ciro Immobile, dopo l’errore proprio dal dischetto contro lo Spezia di domenica scorsa, è a caccia di rivincite: la doppietta del capitano della Lazio è offerta a 5,25. Sul versante opposto i padroni di casa dello Sturm Graz puntano su Manprit Sarkaria, a segno a 3,50.

