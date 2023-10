Europa League. Roma in discesa con il Servette, per l’Atalanta c’è l’insidia Sporting Lisbona, la Dea a 3,20

Dopo la vittoria contro lo Sheriff, la Roma è pronta al debutto stagionale casalingo in Europa League, contro gli svizzeri del Servette, gara del tutto inedita tra le due formazioni e valida per la seconda giornata del gruppo G. I giallorossi arrivano dal 2 a 0 con il Frosinone in campionato e puntano a proseguire la scia positiva per restare a punteggio pieno nel girone. L’avversaria appare più che abbordabile – è reduce da 7 partite in fila senza vittoria nel campionato svizzero – tanto che per gli esperti di Sisal la vittoria della Roma non sembra in discussione: il successo degli uomini di Mourinho è a un rasoterra 1,17, si sale a 18 volte la posta per il blitz degli elvetici all’Olimpico, difficile anche il pareggio, a 7,50. Il punto debole della squadra di Rene Weiler è la difesa: il Servette ha subito ben 12 reti negli ultimi sei incontri, gli attaccanti della Roma hanno la strada spianata verso il gol, tanto che l’opzione di più di 3 reti giallorosse è a 1,27. Mourinho dovrebbe far riposare Dybala e dare una chance a Belotti, in rete a 2,00, ma il primo indiziato a finire sul tabellino marcatori è Lukaku – 4 reti in 6 presenze – a 1,60.

Gara decisamente più insidiosa per l’Atalanta, che vola allo stadio Josè Alvalade per affrontare lo Sporting Lisbona, al comando del campionato portoghese. Entrambe hanno vinto la gara d’esordio e sono a punteggio pieno nel gruppo D, la sfida si configura dunque come uno scontro diretto per la vittoria del girone. Lo Sporting ha sempre vinto davanti al proprio pubblico e, anche stavolta, ha il pronostico dalla sua, con il successo a 2,20. La vittoria della Dea vale 3,20, mentre il pareggio si gioca a 3,50. I bergamaschi arrivano da ben quattro clean sheet consecutivi, ma la vittoria a 0 è un’ipotesi da 5,25. De Keteleare, a segno nella gara di esordio europea, potrebbe ripetersi: un altro gol del belga è a 5,00, mentre tra gli uomini di Amorim occhi puntati su Gyokeres e Goncalves, entrambi marcatori a 2,50. Per la vittoria del gruppo D è testa a testa proprio tra Atalanta e Sporting Lisbona, con i nerazzurri leggermente avanti, a 1,80 contro il 2,00 dei portoghesi. Capitolo Conference League, la Fiorentina fa il suo esordio europeo al Franchi ospitando gli ungheresi del Ferencvaros e, dopo il 2-2 con il Genk, punta alla prima vittoria nella competizione. L’avversario non è da sottovalutare, la squadra allenata da Dejan Stankovic infattiè prima nel campionato ungherese, ma la Viola non dovrebbe avere problemi con il successo a 1,42, si sale a 7,00 per il successo ospite, il pareggio vale 4,50.

PressGiochi