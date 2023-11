Europa League. Roma batti il Servette; Atalanta, ti basta un punto

Tre punti per continuare a crede nel primo posto del girone che permetterebbe di volare direttamente agli ottavi di Europa League. La Roma vola a Ginevra dove, domani sera, sfida il Servette in un match chiave per proseguire il cammino europeo. I giallorossi, per gli esperti Sisal, partono favoriti a 1,80 contro il 4,25 dei padroni di casa mentre si scende fino a 3,75 per il pareggio. Anche i padroni di casa giocheranno all’attacco: ecco perché il Goal, a 1,65, si fa preferire al No Goal, a 2,10. I tiri da lontano potrebbero diventare un fattore tanto che una rete da fuori area è data a 3,25 mentre un altro legno colpito nel corso della gara è offerto a 1,90. Interrotta la striscia di gare consecutive con almeno un goal in Europa League, Romelu Lukaku punta a rifarsi in Svizzera: Big Rom primo marcatore è in quota a 4,10. Prova a ripetersi anche Andrea Belotti: doppietta per il Gallo, come all’andata, pagherebbe 15 volte la posta. La difesa della Roma deve fare attenzione a Chris Bedia, a 3,25, già a segno 12 volte in stagione.

Prima del girone, basta un punto all’Atalanta per festeggiare il passaggio del turno e primato in Europa League. La vittoria contro lo Sporting Lisbona è offerta a 2,10 dagli esperti Sisal, il successo dei biancoverdi a 3,40 con il pareggio a 3,50. Entrambe votate al gioco offensivo tanto che l’Over, a 1,72, ha più chance rispetto all’Under, dato a 2,00. Il rigore, a 2,75, potrebbe far la sua comparsa, visto che nessuno tirerà indietro la gamba, così come un intervento del VAR in quota a 3,25. Gianluca Scamacca cerca la prima gioia europea, offerta a 2,50, mentre Ademola Lookman, gol o assist a 1,97, sogna una notte da incorniciare. Lo Sporting si affida a Viktor Gyökeres, già a segno all’andata e offerto a 3,00 per il bis, nuovo gioiello offensivo dei portoghesi.

Affronta invece un match chiave la Fiorentina per proseguire l’avventura in Conference League. I viola, vincenti a 1,50, sono favoriti contro il Genk, a 5,50, mentre il pareggio, come in Belgio, si gioca a 4,25. Biraghi e compagni partono spesso molto forte tanto che almeno un gol nel primo tempo è dato a 1,52. I cambi potrebbero essere decisivi, un goal dalla panchina è offerto a 2,25. Nico Gonzalez, gol a 2,25, per la Fiorentina e Andi Zeqiri, in quota a 4,00, del Genk puntano a entrare nel tabellino dei marcatori.