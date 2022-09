Europa League. Roma a caccia di punti, e gol, contro l’Helsinki Luis Alberto si è ripreso la Lazio: rete del Mago a 4,00

L’inaspettata sconfitta in terra bulgara contro il Ludogorets ha messo la Roma con le spalle al muro e con l’obbligo di non poter sbagliare più in Europa League. I giallorossi, domani sera allo stadio Olimpico, ospiteranno l’HJK Helsinki in una sfida inedita che, per la formazione di Mourinho, deve valere i primi tre punti continentali dell’anno. Ipotesi ampiamente alla portata della Roma, secondo gli esperti Sisal, vista la quota rasoterra di 1,13 contro il 21 con il quale si gioca il blitz finlandese mentre si scende fino a 8,75 per il pareggio. I capitolini proveranno a vincere con un ampio margine sperando, al tempo stesso, di lasciare la porta inviolata: la Combo Over 2,5 + No Goal, offerta a 2,50, appare molto probabile. Così se un Helsinki che non segna è dato a 1,50, un risultato esatto di 3-0 in favore della Roma è in quota a 6,25. Paulo Dybala sta dimostrando, con i fatti, di essere l’uomo in più dei giallorossi e, dopo Empoli, vuole una notte da incorniciare anche in Europa: la Joya che sfodera una prestazione con gol e assist è offerta a 3,10. Occhio poi ad Andrea Belotti, vicinissimo alla marcatura proprio contro i toscani: la prima rete giallorossa del Gallo si gioca a 1,60. Svilar e compagni dovranno invece guardarsi da Bojan Radulovic, giovane punta serba già a segno 10 volte in stagione: la sua rete all’Olimpico è data a 4,50.

Vola in Danimarca, sulle ali dell’entusiasmo, la Lazio che cerca la seconda vittoria consecutiva in Europa League dopo la goleada contro il Feyenoord. I biancocelesti fanno visita al Midtjylland da grandi favoriti: il successo della Lazio, per gli esperti Sisal, è dato a 1,90 contro il 3,75 dei padroni di casa mentre si sale di pochissimo, a 3,80, per il pareggio. La formazione di Sarri segna tanto ma spesso concede qualcosa anche agli avversari tanto che il Goal, a 1,57, è ipotesi concreta. Particolare attenzione andrà fatta alle deviazioni fortuite, spesso letali in ambito europeo: un autogoal pagherebbe 9 volte la posta. Luis Alberto, dopo un’estate dal futuro incerto, si è ripreso la Lazio e la sta esaltando con le sue giocate. Il Mago ha già timbrato tre volte il cartellino e la quarta rete stagionale si gioca a 4,00. Cerca la prima gioia europea Ciro Immobile finora a segno solo in campionato: il gol del capitano biancoceleste è offerta a 2,00. Il Midtjylland si affida a Anders Dreyer, dato a 3,75, per far male alla Lazio.

PressGiochi