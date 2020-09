Europa League. Rio Ave ultimo ostacolo per il Milan. Rossoneri in discesa, passaggio turno a 1.38

Ultimo ostacolo per il Milan verso la fase a gironi dell’Europa League. I rossoneri devono superare i portoghesi del Rio Ave, che solo una volta sono approdati alla fase a gironi della competizione. Nel campionato portoghese ancora non hanno mai vinto ma, a sorpresa, hanno eliminato il Besiktas in questi turni preliminari. Il Milan ha sempre vinto in questo inizio di stagione e non sembra avere motivo di preoccuparsi, la pensano così anche i bookmaker di Sisal Matchpoint che favoriscono i rossoneri a 1.80, un’altra impresa dei portoghesi si gioca a 4.25 mentre il segno X nei 90 minuti è a 3.60. La squadra di Pioli è avanti anche nelle quote sul passaggio turno, a 1.38 contro il 3.00 del Rio Ave. Pochi dubbi anche tra gli scommettitori, il 97% ha puntato sul successo rossonero nei 90 minuti e l’85% sul loro passaggio turno.

Pioli è alle prese con diverse importanti defezioni – su tutti Ibrahimovic e Rebic – potrebbe dare una chance al baby centravanti Colombo, già a segno contro il Bodo/Glimt: un altro gol è proposto a 2.90, ma attenzione anche all’opzione Leao, in rete a 3.50. Il Milan ha un po’ scricchiolato in difesa contro il Crotone, il gol del Rio Ave è possibile e si gioca a 1.50. Tra i portoghesi il più pericoloso in attacco è Gelson Dala, la cui rete è a 3.75, ma attenzione anche a Pereira, marcatore a 4.00.

PressGiochi