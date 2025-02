Europa League – Per la Roma strada in salita al do Dragao di Porto. La vittoria giallorossa a 3,00 su Sisal.it

La Roma va a caccia degli ottavi di finale di Europa League, per i giallorossi l’ostacolo per strappare il pass si chiama Porto, squadra che negli ultimi tre anni ha sempre raggiunto gli ottavi della competizione europea cui ha partecipato. Gara ostica per la squadra di Ranieri che, all’Estadio do Dragao, non ha mai vinto nei tre precedenti e, anche stavolta, ha la strada in salita per gli esperti di Sisal: i padroni di casa sono favoriti, a 2,35, si sale a 3,00 per il successo dei capitolini, il pareggio si gioca a 3,25. Le buone notizie per la Roma arrivano in ottica passaggio turno, con il ritorno da giocare all’Olimpico, infatti, i giallorossi sono avanti nelle quote sulla conquista degli ottavi, a 1,72 contro il 2,10 dei portoghesi.

La difesa romanista deve guardarsi soprattutto da Samu Omorodion Aghehowa, autore di tredici reti realizzate in campionato e cinque in Europa League, il suo gol si gioca a 3,00. Occhio anche al turco Gul e a Rodrigo Mora, proposti rispettivamente a 3,50 e 4,00. Nella squadra di Ranieri, il pericolo numero uno è Dovbyk, a 3,00, con Dybala a 3,50. A essere decisivo però, potrebbe essere qualcuno che subentra a gara in corso, un gol dalla panchina è a 2,50. Difficile che la squadra che passa in vantaggio per prima, poi, possa perdere il match: l’ipotesi Ribaltone è infatti a 7,25.

PressGiochi