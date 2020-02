Europa League. Nerazzurri e giallorossi in discesa contro Ludogoretz e Gent

Dopo le delusioni del campionato, Inter e Roma si tuffano nei sedicesimi di Europa League, sulla carta abbordabili ma da non sottovalutare. I nerazzurri di Conte, dopo la sconfitta con la Lazio, puntano a ripartire di slancio con un successo in Bulgaria contro il Ludogorets e le quote degli esperti di Sisal Matchpoint non lasciano scampo alla squadra di casa. L’Inter infatti è nettamente avanti, a 1.67, per il segno 1 si sale a 5 volte la posta, il pareggio è proposto a 3.75. Il ritorno a San Siro fa aumentare il vantaggio interista nelle quote sul passaggio turno, dato a un rasoterra 1.10, si sale a 6.00 per quello del Ludogorets. Nessun dubbio tra gli scommettitori, il 96% ha scelto il successo dell’Inter nel match e il 99% i nerazzurri agli ottavi. Visto l’intenso momento della stagione, Conte potrebbe pensare a un po’ di turnover, pronto dal primo minuto Eirksen che, dopo essere stato impiegato solo in alcuni spezzoni nelle ultime partite, ora ha l’occasione di dimostrare il suo valore: il suo gol è offerto a 4.00. A riposo Lukaku, a formare la coppia d’attacco saranno Lautaro e Sanchez, per la prima volta nel 2020: il gol dell’argentino è a 2.50, quello del cileno a 3.00.

Momento delicato per la Roma che, dopo 3 sconfitte consecutive in campionato, si è allontanata dalla zona Champions e deve invertire la tendenza di un 2020 iniziato male. L’occasione per tornare alla vittoria è il match casalingo con il Gent in cui i giallorossi sono nettamente favoriti, a 1.47, il successo ospite sale a 6.50, il pareggio si gioca a 4.50. Nessun problema anche per il passaggio turno, a 1.30 quello giallorosso contro il 3.25 per quello dei belgi. Sicuri dell’approdo agli ottavi della Roma gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sul passaggio turno giallorosso. Fonseca manderà in campo Carles Perez, acquistato a gennaio dal Barcellona e che ha colpito già l’Inter in Champions League nella partita che i catalani hanno vinto 2-1 a San Siro, retrocedendo i nerazzurri in Europa League. Occhi puntati su di lui, la sua rete vale 3.00.

PressGiochi