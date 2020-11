Europa League. Milan in salita con il Lille, vittoria rossonera a 3.00

Il Milan, dopo aver mantenuto la vetta della classifica in campionato, si rituffa in Europa League dove ritrova il Lille e cerca il riscatto dall’unica sconfitta subita finora in stagione, quella della gara di andata. I rossoneri vanno in Francia dopo il 3 a 0 subito a San Siro e puntano al successo per non riaprire un girone non semplicissimo, ma l’impresa non sarà in discesa, tutt’altro. La pensano così gli esperti di Sisal Matchpoint che favoriscono il Lille, a 2.40, per il successo milanista si sale a 3.00 mentre il pareggio si gioca a 3.30. I rossoneri godono però della fiducia degli scommettitori, il 46% ha infatti puntato sulla vittoria milanista, il 36% su quella dei francesi. Orfano del suo uomo di punta, Ibrahimovic infortunatosi con il Napoli e che sarà out per 3 settimane, Pioli è costretto a una rivoluzione in attacco anche per la contemporanea indisponibilità di Leao: spazio dunque a Rebic, il cui goal si gioca a 3.25, decisivo può essere anche Calhanoglu, a 3.75. Nel Lille, attenzione soprattutto a Yusuf Yazici, che ha realizzato la tripletta a San Siro ed è proposto marcatore a 3.00. I rossoneri comunque, restano i favoriti per il primato nel Gruppo H, a 1.80, anche se il Lille insegue indietro di pochissimo, a 2.00.

PressGiochi