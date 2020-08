Europa League, l’Inter insegue la finalissima. Nerazzurri favoriti con lo Shakhtar Donetsk, il passaggio turno è a 1.30 su Sisal Matchpoint

L’Inter prova a conquistare la finale di Europa League nella sfida al Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf contro lo Shakhtar Donetsk. I nerazzurri puntano a portare a casa un trofeo europeo alla prima stagione targata Conte e che manca nella Milano nerazzurra da ben 10 anni, in quella che fu la stagione del Triplete. L’avversaria però, non è da sottovalutare: gli ucraini sono habitué delle competizioni internazionali e delle fasi ad eliminazione diretta ma, secondo le previsioni degli esperti di Sisal Matchpoint, l’Inter può fare il colpaccio. I nerazzurri, che da quando sono retrocessi dalla Champions all’Europa League non hanno mai perso, partono infatti nettamente favoriti, a 1.62, per il successo dello Shakhtar si sale a 5.25, il pareggio è a 4.25. Il vantaggio degli uomini di Conte è ancora più netto nelle quote sul passaggio turno: l’Inter in finale con il Siviglia è un’opzione a 1.50, vale 3.50 vedere gli ucraini in sfida con gli spagnoli.

Per tagliare il traguardo della finale, l’Inter si affida all’uomo decisivo dell’Europa League, Romelu Lukaku, primo giocatore della storia di questa competizione a segnare in nove gare consecutive: la rete del belga sembra scontata, a 1.90, interessante l’idea del gol in entrambi i tempi, a 10.00. L’alternativa più valida è la rete di Lautaro Martinez, a 2.50. Nello Shakhtar Donetsk attenzione a Junior Moraes, autore di 5 reti in 7 presenze in questa competizione: il suo sigillo è a 3.25. La squadra di Conte è un filo indietro al Siviglia nelle quote sulla vittoria finale, gli spagnoli conducono a quota 2.00, a 2.30 il trionfo nerazzurro. Più difficile la vittoria della Coppa da parte degli ucraini, proposta a 9.00.

PressGiochi