Europa League: Lazio, obiettivo tre punti contro la Dinamo Kiev

La Lazio vuole cancellare immediatamente la sconfitta beffa di Firenze e, per farlo, si butta nella nuova Europa League. I biancocelesti esordiscono in trasferta, ad Amburgo in campo neutro, contro la Dinamo Kiev: gli esperti Sisal vedono la formazione di Baroni favorita a 2,00 contro il 3,60 degli ucraini mentre il pareggio è offerto a 3,40. Zaccagni e compagni partono avanti forti anche della storia: in quattro precedenti tra le due formazioni ci son state 3 vittorie biancocelesti e un pareggio. Inoltre, nelle due trasferte contro la Dinamo, la Lazio non ha mai subito reti: un clean sheet di Provedel è in quota a 2,85. Partita che potrebbe regalare tante emozioni ma pochi gol visto che l’Under è dato a 1,90 con un risultato esatto di 2-0 che si gioca a 11 per i capitolini mentre quello in favore della Dinamo Kiev pagherebbe 22 volte la posta. Entrambi i tecnici potrebbero aver bisogno, a gara in corso, di dare una svolta: ecco che un gol dalla panchina è offerto a 2,50.

Baroni deciderà solo all’ultimo se lanciare Valentin Castellanos dal primo minuto o più avanti: una rete del Taty si gioca a 2,75. A guidare la Lazio ci sarà ancora una volta Mattia Zaccagni che, da capitano, vuole trascinare i suoi alla vittoria: il numero 10 biancoceleste primo marcatore si gioca a 8,00. La retroguardia capitolina dovrà guardarsi però sia da Vladyslav Vanat, nel tabellino dei marcatori a 3,50, che da Mykola Shaparenko, possibile protagonista con gol o assist a 3,50.

PressGiochi