29 Gennaio 2026 - 18:06

Europa League: la Roma in cerca di una vittoria per blindare gli ottavi. Il Bologna, certo della qualificazione ai play off, per il sogno top 8

I Giallorossi, favoriti, cercheranno la vittoria ad Atene per non dipendere dai risultati degli altri campi, il segno 2 è a 1.75. Il Bologna, che quasi sicuramente dovrà passare dai play-off, resta favorito, il 2 si gioca a 1.49.

29 Gennaio 2026

L’ottavo turno di Europa League propone ben 18 partite in contemporanea, giovedì alle 21.00, che decreteranno tutti i verdetti finali della fase. Per le italiane, il calendario offre due sfide sulla carta abbordabili: appuntamento cruciale per la Roma, chiamata a giocarsi la qualificazione diretta agli ottavi. Per il Bologna la posta in palio è decisamente più ridotta, i rossoblù sono già matematicamente tra le prime 24 e, per entrare nelle prime 8, dovrebbero affidarsi a un vero e proprio miracolo.

Panathinaikos-Roma mette di fronte due squadre in fasi opposte del loro percorso europeo. Il club greco, partito con buone ambizioni nel girone, ha rallentato con due pareggi consecutivi che gli hanno precluso l’accesso diretto agli ottavi, pur avendo già conquistato un posto negli spareggi. La Roma invece arriva nel momento migliore della sua UEL: quattro successi di fila hanno cancellato un avvio incerto e rilanciato i giallorossi nella corsa agli ottavi. Il rendimento esterno, migliore rispetto a quello casalingo, rafforza l’ottimismo in vista della trasferta di Atene. La vittoria del Panathinaikos è quotata a 5.10, il successo della Roma a 1.75, mentre il pareggio vale 3.60. Sul fronte gol, l’Over 2.5 si gioca a 2.05, l’Under 2.5 a 1.73; il Goal è offerto a 2.00, il No Goal a 1.74.

Maccabi Tel Aviv-Bologna propone invece un confronto con obiettivi molto diversi. Gli israeliani sono reduci da un girone europeo estremamente negativo, senza vittorie e con pesanti sconfitte anche nelle gare casalinghe giocate in campo neutro. Il Bologna ha già staccato il pass per i play-off, ma una vittoria gli permetterebbe di continuare a inseguire l’accesso diretto agli ottavi, nonostante un periodo poco brillante nei risultati complessivi. I rossoblù restano però favoriti grazie al buon rendimento esterno in UEL contro un Maccabi che ha poco da chiedere alla competizione. Il segno 2 è proposto a 1.49, il colpo del Maccabi a 6.50, mentre il pareggio paga 4.45. Ci si attende una gara con diverse reti: l’Over 2.5 è a 1.62, più dell’Under 2.5 a 2.20, con Goal a 1.82 e No Goal a 1.93.

 

PressGiochi

