Europa League – La Roma è favorita per la conquista degli ottavi di finale. Giallorossi a 1,72 nel ritorno all’Olimpico con il Porto

La Roma va alla conquista degli ottavi di finale di Europa League, l’ostacolo da superare è il Porto e, dopo l’1 a 1 dell’andata al Do Dragao, la sfida si giocherà allo stadio Olimpico. I giallorossi non sono mai riusciti ad eliminare il Porto nelle 3 precedenti occasioni in cui l’hanno affrontato nelle coppe europee, ma il fattore campo può essere determinante per le sorti della gara. La Roma, infatti, è imbattuta in casa da 8 partite e, trascinata dal suo pubblico, per gli esperti di Sisal ha ottime chance di proseguire la scia di vittorie: il successo degli uomini di Ranieri è a 1,72, l’impresa portoghese è a 4,75, il pareggio vale 3,50. I capitolini sono ancora più favoriti nelle quote sul passaggio turno, dato a 1,37 contro il 3,10 dei portoghesi. La sfida si preannuncia tesa ed equilibrata, ma probabilmente non al punto da protrarsi ai supplementari, opzione a 3,50, né tantomeno ai calci di rigore, ipotesi a 6,75.

Per questa sfida fondamentale per la stagione, Ranieri recupera Paulo Dybala, che era uscito per una botta rimediata all’andata in Portogallo. Saranno la Joya e Dovbyk a cercare i gol per la qualificazione agli ottavi di finale: la rete dell’argentino è a 3,25, più probabile quello dell’ucraino, a 2,25. Occhio a Soulè, match winner con il Parma, che potrebbe entrare a gara in corso, il suo gol è a 4,00, mentre un gol dalla panchina nel match vale 2,50. Il Porto può contare su un Aghehowa da 5 gol in questa edizione dell’Europa League, la cui rete nel match vale 4,50, accanto a lui Pepe, a 6,00. Dopo le polemiche dell’andata per un arbitraggio discutibile, occhio a un’altra espulsione, a 3,15, e al ricorso al monitor VAR, a 3,00.

PressGiochi