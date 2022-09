Europa League: la Lazio vuole la prima vittoria contro il Feyenoord

Una per abbattere un tabù continentale, l’altra per riscattare il pericoloso scivolone subito in campionato. Lazio e Roma si tuffano nell’Europa League partendo, da favorite, nei due match d’esordio della competizione. I biancocelesti ospitano, domani sera, il Feyenoord mai sconfitto nei

due precedenti confronti: gli esperti Sisal, però, sono convinti che sia la volta buona poiché la Lazio è data vincente a 1,95 rispetto al 3,50 del Feyenoord mentre si sale fino a 3,70 per il pareggio. Le due formazioni fanno del gioco offensivo il loro marchio di fabbrica: l’Over, a 1,60, sembra soluzione assai probabile. L’ultimo incrocio all’Olimpico, vecchio di 23 anni, terminò 2-1 in favore degli olandesi: lo stesso risultato esatto si gioca a 12,50 mentre quello a vantaggio dei padroni di casa pagherebbe 9 volte la posta. Il Ribaltone, offerto a 6,00, fu protagonista di quella sfida e non è da escludere neanche domani sera. La Lazio, ancora una volta, si affida al suo leader Ciro Immobile: la doppietta del capitano biancoceleste è in quota a 5,50. I pericoli per la difesa di Sarri arriveranno sicuramente dal brasiliano Danilo, già 5 reti in stagione: il numero 9 del Feyenoord che segna anche all’Olimpico è dato a 3,50.

Esordisce in Bulgaria, contro il Ludogorets, la Roma di Mourinho desiderosa di riscattare l’incredibile débâcle contro l’Udinese in campionato. Prima volta assoluta tra le due formazioni con i giallorossi che, per gli esperti Sisal, sono favoriti a 1,50 contro il 6,00 dei padroni di casa mentre il pareggio è offerto a 4,25. Il Ludogorets ha ospitato tre volte, nella sua storia, formazioni italiane e, in due di esse, non ha segnato. Un clean sheet da parte dei giallorossi è in quota a 2,25. Gianluca Mancini, che fa della carica agonistica il suo marchio di fabbrica, dovrà limitare il suo ardore visto che un’ammonizione, per il numero 23 giallorosso, si gioca a 3,00. Andrea Belotti è ancora alla ricerca del suo primo gol con la maglia della Roma e sogna di realizzarlo già domani sera, ipotesi in quota a 2,25. Kiril Despodov, ex Cagliari, ha messo insieme 6 gol e 4 assist: la settima rete dell’ala del Ludogorets è offerta a 6,00.

PressGiochi