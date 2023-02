Europa League. La Juventus si affida alla difesa per superare il Nantes Dybala, goal o assist a 2,25 su Sisal.it, guida la Roma con il Salisburgo

Riparte l’Europa League e, con lei, gli impegni europei di Juventus e Roma, entrambe impegnate nei playoff della manifestazione continentale. I bianconeri, retrocessi dalla Champions League, sfidano il Nantes da grandissimi favoriti tanto che gli esperti Sisal vedono una vittoria della Juventus a 1,35 rispetto al 9,00 dei transalpini mentre per il pareggio si scende fino a 5,00. I ragazzi di Allegri hanno ritrovato la difesa e, proprio alla retroguardia, il tecnico juventino si affiderà per sconfiggere i gialloverdi: il Nantes che non riesce a segnare a Szczesny si gioca a 1,75. La Juventus spera di ripetere il successo di 27 anni fa nella semifinale di Champions League quando si impose per 2-0 contro i francesi: lo stesso risultato esatto, domani allo Stadium, è offerto a 6,00 mentre quello in favore del Nantes pagherebbe 55 volte la posta. Dusan Vlahovic, dopo il gol annullato in campionato contro la Fiorentina, vuole riscattarsi subito come dimostra la quota di 2,00. Occhio poi ad Angel Di Maria: il Fidejo, contro i gialloverdi, ha segnato quattro reti con sei assist. Il settimo passaggio vincente dell’argentino è dato a 3,50. La Juventus dovrà fare particolare attenzione a Ludovic Blas: il numero 10 del Nantes in gol si gioca a 6,00.

La Roma, seconda nel suo girone di Europa League alle spalle del Betis Siviglia, vola alla Red Bull Arena di Salisburgo per sfidare i padroni di casa in un match da prendere con le molle. I giallorossi, per gli esperti Sisal, partono leggermente avanti a 2,60 contro il 2,75 degli austriaci e il 3,25 per il pareggio. La Roma quest’anno, in Europa ha sempre segnato mentre il Salisburgo è rimasto a secco solo con il Milan: il Goal, a 1,80, è opzione molto concreta. Gli episodi, come un calcio di rigore offerto a 3,00, potrebbero fare la differenza ma non è da escludere anche un Ribaltone, in quota a 7,75. Paulo Dybala è la Stella Polare della Roma come dimostrano gli 11 gol e 7 assist a questo punto della stagione. La Joya protagonista della gara con una marcatura o un passaggio vincente si gioca a 2,25. Al suo fianco giocherà come sempre, Tammy Abraham, ancora fermo a quota uno in Europa League lui che lo scorso anno trascinò con i suoi gol i giallorossi al successo in Conference. Una rete alla Red Bull Arena del bomber inglese è data a 3,00. Smalling e compagni dovranno difendere bene sia su Junior Adamu, a segno a 2,75, che su Benjamin Sesko, in gol a 3,50, nuovo fenomeno del calcio sloveno e promesso sposo del Lipsia in estate.

PressGiochi