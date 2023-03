Europa League: La Juventus parte favorita anche a Friburgo

Uscire indenni da uno stadio bollente, il Friburgo ha perso solo una volta all’Europa-Park Stadion in stagione, per poi pensare al derby d’Italia in programma domenica sera a San Siro contro l’Inter. La settimana della Juventus

è carica di appuntamenti che possono indirizzare la stagione bianconera in una direzione o in un’altra. Gli esperti Sisal, nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League, danno fiducia ai ragazzi di Allegri favoriti a 2,40 contro il 3,15 dei tedeschi con il pareggio offerto alla stessa quota. Il passaggio turno è tutto per la Juventus,si gioca a 1,25, rispetto al Friburgo, offerto a 4,00. L’Ipotesi che la sfida si allunghi ai supplementari è data a 4,80 mentre si sale fino a 8,50 per una soluzione ai rigori.

Dusan Vlahovic punta a sbloccare la gara, primo marcatore a 5,75, con Vincenzo Grifo, in gol a 5,00, che vuole essere decisivo per i padroni di casa del Friburgo. La Roma vola a San Sebastián, forte del doppio vantaggio dell’andata, per volare ai quarti di finale di Europa League contro la Real Sociedad. I baschi, per gli esperti Sisal, sono però favoriti a 2,15 contro il 3,75 dei giallorossi con il pareggio offerto a 3,75. Situazione diversa per il passaggio turno con i capitolini avanti a 1,15 mentre l’impresa degli spagnoli si gioca a 5,50. La sfida che si protrae ai supplementari è data a 6,50 con i rigori addirittura a 11,50. Molto difficile che entrambe le squadre vadano a segno visto che il No Goal è dato a 1,72 preferito al Goal, a 2,00. Paulo Dybala vuole trascinare la Roma ai quarti di finale di Europa League: impresa alla portata della Joya visto che il goal numero 14 in stagione dell’argentino è in quota a 4,00. Alexander Sörloth è invece il leader offensivo della Real Sociedad e fare esultare i suoi tifosi è offerto a 3,00.

PressGiochi