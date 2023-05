Europa League: Juventus, ricordati il successo del 2016 a Siviglia

L’impresa non è certo delle più semplici per la Juventus visto che, da quando è sceso in Europa League, il Siviglia al Sánchez-Pizjuán ha un cammino perfetto: tre vittorie su tre, otto gol fatti e nessuno subìto. Ma i bianconeri sanno come far male agli spagnoli visto che nel 2016 espugnarono l’impianto iberico sempre con Massimiliano Allegri in panchina. Il pareggio allo Stadium complica i piani ma Vlahovic e compagni possono scrivere la storia. Gli esperti Sisal vedono il Siviglia favorito a 2,50 contro il 3,00 della Juventus e il 3,15 del pareggio. Iberici avanti anche nel passaggio turno, dato a 1,65, contro il 2,25 della Vecchia Signora. La sfida però potrebbe prolungarsi oltre il novantesimo: i tempi supplementari si giocano a 3,20 mentre si sale a 5,75 per i calci di rigore. La sfida di 7 anni fa vide la Juve rimontare lo svantaggio iniziale e così un Ribaltone, in quota a 8,25, non è da escludere al pari di una chiamata del VAR, offerta a 3,25, che potrebbe risultare decisiva da una parte o dall’altra. Youssef En-Nesyri, 4 gol in Europa League, ha già colpito all’andata e sogna di ripetersi davanti al suo pubblico tanto che la sua rete si gioca a 2,50. Sul versante bianconero, invece, oltre al solito Dusan Vlahovic, a segno a 3,00, la difesa del Siviglia dovrà fare attenzione a Moise Kean che era presente già nel 2016 nel vittorioso blitz juventino: la rete del numero 18 di Allegri pagherebbe 4 volte la posta.

Un compito non meno facile attende la Roma che vola a Leverkusen per sfidare il Bayer nella seconda semifinale di ritorno di Europa League. I tedeschi, secondo gli esperti Sisal, sono favoriti a 2,00 contro il 3,90 dei giallorossi mentre si scende a 3,40 per il pareggio. Roma però avanti per il passaggio turno in virtù del successo dell’andata: capitolini in finale a 1,55 rispetto al 2,55 dei padroni di casa. La gara potrebbe andare ai supplementari, ipotesi data a 3,60, oppure ai calci di rigore, dove si sale a 6,75. Sarà una partita tiratissima tanto che l’Under, a 1,67, si fa preferire all’Over, a 2,10. I gol da fuori area, a 3,25, potrebbero diventare un’arma letale in un match che si deciderà sugli episodi. L’uomo più pericoloso, in casa Bayer, è sicuramente Moussa Diaby visti i 14 gol stagionali: la rete numero 15 è in quota a 3,50. La Roma non sa ancora se potrà contare su Paulo Dybala, in gol a 3,50, ma sicuramente sarà guidata da Lorenzo Pellegrini. Il capitano, nella competizione continentale, ha messo insieme 4 gol e altrettanti assist: vederlo protagonista a Leverkusen con un’altra marcatura o un passaggio vincente è offerto a 3,15.

