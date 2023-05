Europa League. Juventus, Di Maria sa come far male al Siviglia. Roma cerca Joya contro il Bayer: Dybala in gol a 2,75 su Sisal.it

L’Europa League, da quando ha assunto questa denominazione nella stagione 2009-10 sostituendo la vecchia Coppa Uefa, non ha mai visto il trionfo di una formazione italiane. L’Inter, nel 2020, è l’unica ad aver raggiunto la finale mentre, in questi 14 anni, solo Juventus, Napoli, Fiorentina e Roma sono arrivate tra le prime quattro. Bianconeri e giallorossi, che sfideranno rispettivamente Siviglia e Bayer Leverkusen in semifinale, sperano di invertire la rotta. I ragazzi di Allegri ospitano domani sera allo Stadium la formazione che ha vinto più volte il trofeo, in ben sei occasioni, e lo fanno da grandi favoriti: gli esperti Sisal vedono la Juventus vincente a 1,80 rispetto al 5,00 del Siviglia mentre si scende fino a 3,40 per il pareggio. Bianconeri avanti anche per il passaggio turno offerto a 1,65 contro il 2,25 degli spagnoli. Il Siviglia è stato due volte ospite della Juventus e non ha mai segnato a Torino: un altro clean sheet di Szczęsny è in quota a 2,05. Posta in palio altissima con l’Under, a 1,60, che si fa preferire all’Over, a 2,25. La Juventus si affida ad Angel Di Maria, già quattro reti nella competizione, che sa come far male al Siviglia avendole segnato 2 gol e servito 3 assist in carriera: una marcatura o un passaggio vincente del Fideo è dato a 2,15. La Juventus dovrà prestare attenzione a Youssef En-Nesyri, 17 reti stagionali: il gol numero 18 si gioca a 4,00.

Nella seconda semifinale la Roma ospita il Bayer Leverkusen in una sfida che viaggia sul filo dell’equilibrio, almeno per il passaggio turno. I giallorossi sognano di conquistare la seconda finale europea consecutiva dopo quella di Conference, vinta lo scorso anno. La formazione di Mourinho, per gli esperti Sisal, è favorita a 2,20 contro il 3,50 dei tedeschi mentre si cala a 3,25 per il pareggio. Totale parità, come si diceva, per il passaggio turno offerto per entrambe a 1,90. Come in Juventus-Siviglia anche la gara tra Roma e Lerverkusen sarà tiratissima con un calcio di rigore, a 2,80, o un legno colpito, a 2,00, che potrebbero diventare protagonisti. Un goal di testa, in quota a 3,25, visti i protagonisti in campo potrebbe diventare decisivo. A proposito di protagonisti, Paulo Dybala, la cui rete è offerta a 2,75, farà di tutto per esserci al pari di Tammy Abraham, nel tabellino dei marcatori a 3,00. Tra i tedeschi mancherà il grande ex Patrick Schick mentre andrà tenuto d’occhio l’iraniano Sardar Azmoun, spesso accostato alla Roma sul mercato: la rete del numero 9 del Bayer è data a 4,00.

