Europa League, il Napoli si gioca la qualificazione con la Real Sociedad. Azzurri favoriti a 1.98. Il Milan vuole il primo posto nel Gruppo, a 2.50 su Sisal Matchpoint

Il Napoli si gioca in 90 minuti l’accesso ai sedicesimi di Europa League. Gli azzurri ospitano la Real Sociedad, già sconfitta nel match di andata, e possono contare su due risultati su tre per staccare il pass qualificazione. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, la squadra di Gattuso passerà ai sedicesimi vincendo, il segno 1 è infatti a 1.98, il successo ospite vale 3.60 e il pareggio, che andrebbe comunque bene ai campani, è a 3.70. Anche gli scommettitori danno fiducia agli uomini di Gattuso, l’80% ha infatti puntato sulla vittoria dei partenopei. Qualificazione praticamente certa dunque, a un rasoterra 1.16, ma il Napoli può puntare anche al primo posto nel gruppo dove è favorito a 1.75 contro il 3.25 degli spagnoli e il 4.50 dell’Az Alkmaar.

Saldamente primo in Serie A, il Milan crede ancora di poter conquistare il primato anche nel Gruppo H di Europa League. I rossoneri si sono già qualificati con una giornata di anticipo ai sedicesimi ma, vincendo con lo Sparta Praga nell’ultima gara della fase a gironi, e in caso di non vittoria del Lille con il Celtic Glasgow, potrebbero passare come primi. La squadra di Pioli è favorita, a 1.55, il successo dei cechi sale a 5.25 mentre il pareggio è a 4.10. Il Milan è invece dietro al Lille per il primo posto nel Gruppo, che vale 2.50 per i rossoneri contro l’1.48 dei francesi. Ampio turnover in casa rossonera, davanti Rebic farà da unica punta e la sua rete è a 2.50. Tutto tranquillo in casa Roma che, già qualificata come prima del Gruppo A, si appresta ad affrontare la gara con il CSKA Sofia già eliminato senza patemi d’animo. Giallorossi in discesa, a 1.72, i bulgari non hanno mai vinto nella competizione, il primo successo è a 4.10, il segno X si gioca a 3.90. Sicuri della vittoria romanista anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto il segno 2 nel match.

PressGiochi