Europa League. Il Milan non si ferma, la terza vittoria europea consecutiva con il Lille è a 1.70 su Sisal Matchpoint

Il Milan punta alla terza vittoria di fila in Europa e al 25esimo risultato utile consecutivo nel match con il Lille. I francesi stanno andando bene in Ligue 1, dove sono secondi in classifica, e sono la squadra da temere di più nel Gruppo H, ma i rossoneri in questo momento appaiono troppo in forma per uno stop: la squadra di Pioli parte infatti favorita secondo le quote degli esperti di Sisal Matchpoint, a 1.72, il successo dei francesi vale 4.50 mentre il pareggio si gioca a 3.80. Certi della vittoria milanista anche gli scommettitori, il 91% ha puntato sul segno 1. Si rivede Ante Rebic che recupera dall’infortunio e dovrebbe essere schierato sulla trequarti, il suo goal al rientro è dato a 2.75. Nel Lille occhi puntati su David, giovane molto promettente chiamato per far dimenticare Osimhen, il suo goal ai rossoneri è a 3.50.

Sulla strada del Napoli c’è il Rijeka, ancora fermo a zero nel Gruppo F. Gli azzurri, dopo la bella vittoria con la Real Sociedad, si sono rilanciati e ora vogliono tentare l’allungo con altri 3 punti. Compito nettamente alla portata per gli uomini di Gattuso, favoriti a un rasoterra 1.21, difficile l’impresa dei padroni di casa, a ben 13 volte la posta, il segno X è a 6.00. Nessun dubbio tra gli scommettitori, il 99% ha scelto i partenopei vincenti. Con Osimhen squalificato, Politano, match winner in Spagna la scorsa settimana, punta al bis e un’altra sua rete vale 2.50. Gli azzurri, nel girone, inseguono l’Alkmaar primo a 6 punti, ma hanno in pugno la qualificazione come capolista, a 1.57.

Roma – Cluj è la sfida per il primo posto nel Gruppo A, i giallorossi e i rumeni sono infatti al primo posto a 4 punti. La squadra di Fonseca ha le quote a favore, il successo dei capitolini vale infatti 1.35, si sale a 8 volte e mezzo la posta per il blitz del Cluj all’Olimpico, il pareggio è a 5.25. Gli scommettitori si schierano senza remore con la Roma, che ha il 95% delle preferenze. Con Dzeko a riposo, arriva un’altra occasione da titolare per Borja Majoral, ancora alla ricerca del suo primo goal con la maglia giallorossa, l’ipotesi che arrivi con i rumeni è a 2.25. Nessun dubbio su Sisal Matchpoint per la conquista del primo posto nel Gruppo della Roma, proposto a un rasoterra 1.20 contro il 7.50 del Cluj.

