Europa League, doppio incrocio Italia – Spagna per l’accesso alle Final Eight. Inter in discesa con il Getafe, il colpo della Roma contro il Siviglia a 3.25 su Sisal Matchpoint

Prima di accedere alle Final Eight di Europa League, Inter e Roma devono superare le spagnole Getafe e Siviglia negli ottavi di finale. Dopo le forti tensioni con la dirigenza, Antonio Conte vuole i risultati sul campo e la vittoria della Coppa potrebbe essere la risposta migliore alle tante polemiche. Per gli esperti di Sisal Matchpoint, l’avventura europea dei nerazzurri ricomincerà con una vittoria, data a 1.75, il successo spagnolo sale a 5.25, il pareggio è a 3.50. L’Inter comanda anche nelle quote sul passaggio turno, a 1.35 contro il 3.20 del Getafe. Anche gli scommettitori si fidano degli uomini di Conte, per il 90% ad accedere alle Final Eight saranno i nerazzurri. Sfida tra marcatori su Sisal Matchpoint, chi segnerà di più tra il nerazzurro Lukaku e l’azzurro Mata? Il segno X nella sfida è l’opzione più probabile, a 1.75, a 2.70 il belga, a 6.50 lo spagnolo. Lukaku è l’uomo su cui puntare, la sua rete è a 2.25 mentre il suo gol su rigore vale 5.00.

Ostacolo più difficile per la Roma di Fonseca che va a Siviglia, la squadra in cui l’Europa League è praticamente di casa. Gli spagnoli infatti detengono il record della manifestazione, con ben 5 coppe in bacheca, di cui 3 vinte di fila, e la sfida si presenta in salita per i giallorossi anche se una vittoria non è così impensabile. Gli andalusi sono avanti, a 2.30, per la vittoria romanista si sale a 3.25, stessa quota per il pareggio. La Roma insegue anche per il passaggio turno, a 2.25 contro 1.65 del Siviglia. Molto indecisi invece gli scommettitori, perfettamente divisi su chi accederà alle Final Eight: il 50% dice Siviglia, il 50% Roma. Punto fisso della squadra andalusa è Ocampos, che in stagione è arrivato a 16 reti, il suo gol alla Roma è a 3.50, stessa quota per la marcatura di De Jon. Occhio all’ex milanista Suso, proposto a 4.50. Nella Roma, in spolvero Zaniolo, la cui rete è a 4.50, mentre Dzeko, a riposo con la Juventus, potrebbe mettere a segno una doppietta, data a 20.00.

PressGiochi