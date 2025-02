Europa League: All’Olimpico la Roma affronta il Porto per l’accesso agli ottavi

Questa sera, giovedì 20 febbraio, allo stadio Olimpico si terrà un match valevole per le sfide di ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di Europa League: Roma – Porto. La partita di andata, giocata giovedì 13 febbraio in Portogallo, ha visto le due squadre concludere con un pareggio 1-1. Per questo match invece i pronostici propongono i giallorossi in netto vantaggio con l’1 bancato a 1.77. La X viene data a 3.70, mentre il segno 2 degli uomini di Anselmi è quotato più alto, a 4.95. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene bancato a 1.71, l’Over 2,5 si attesta a 2.02; il No Goal è dato a 1.76 e il Goal è quotato a 1.95. Per i risultati esatti, l’1-0 è atteso a 6.50; lo seguono l’1-1, che si attesta a 6.85, e il 2-0, dato a 7.75.

