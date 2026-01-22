Europa League, 7ª giornata: il Bologna cerca il riscatto col Celtic, Roma-Stoccarda per il salto negli ottavi

La settima giornata di UEFA Europa League si preannuncia come uno dei momenti più carichi di tensione e fascino della stagione 2025/2026.

Allo Stadio Renato Dall’Ara, il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara ad accogliere il Celtic in un clima di grande entusiasmo. Reduci dalla brutta sconfitta in casa per 1-2 contro la Fiorentina, i rossoblù cercano il riscatto in campo europeo, dove attualmente ricoprono il dodicesimo posto in classifica. Nonostante l’assenza prolungata di Ciro Immobile, il tecnico può contare su un Santiago Castro in stato di grazia e su un Riccardo Orsolini sempre più leader carismatico della squadra. Il Celtic, storicamente ostico e capace di fiammate improvvise, arriva a Bologna con l’obiettivo di migliorare una difesa che ha mostrato diverse crepe nelle trasferte precedenti, rendendo il match una potenziale sfida ad alto punteggio. Per questo match i pronostici di Betsson propongono gli italiani in vantaggio con l’1 bancato a 1.78. La X viene data a 3.70, mentre il segno 2 a 4.65. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene bancato a 1.99, l’Over 2,5 si attesta a 1.76; il No Goal è dato a 1.98 e il Goal è quotato a 1.77.

Alle 20.45, l’Olimpico di Roma sarà il teatro di un vero scontro diretto d’alta classifica tra i giallorossi e lo Stoccarda. Entrambe le formazioni condividono la nona posizione con 12 punti, a un passo dalla zona che garantisce l’accesso diretto agli ottavi senza passare dai play-off. Gian Piero Gasperini deve però fare i conti con un’infermeria affollata: alla pesante assenza di Dovbyk, fermo fino a primavera, si è aggiunto il forfait di Mario Hermoso per una lesione muscolare. In questo scenario di emergenza, l’attenzione è tutta rivolta al nuovo acquisto Donyell Malen, chiamato a guidare l’attacco insieme a un Paulo Dybala apparso in condizioni smaglianti. Lo Stoccarda di Sebastian Hoeness, dal canto suo, si presenta con una solidità invidiabile e la consapevolezza che un risultato utile a Roma varrebbe oro per il prosieguo del torneo. I bookies di Betsson prevedono gli italiani vincenti con l’1 a 2.15, la X viene data a 3.50, mentre il segno 2 è bancato a 3.45. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene dato a 1.98, l’Over 2,5 si attesta a 1.77; il No Goal è bancato a 2.10 e il Goal è quotato a 1.68.

