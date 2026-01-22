Newsletter

22 Gennaio 2026 - 11:51

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Europa League, 7ª giornata: il Bologna cerca il riscatto col Celtic, Roma-Stoccarda per il salto negli ottavi

Per l’Europa League, il Bologna affronterà il Celtic con la vittoria degli italiani a 1.78, mentre la Roma cercherà il successo contro Stoccarda con il segno 1 bancato a 2.15

22 Gennaio 2026

Share the post "Europa League, 7ª giornata: il Bologna cerca il riscatto col Celtic, Roma-Stoccarda per il salto negli ottavi"

Stampa pagina

La settima giornata di UEFA Europa League si preannuncia come uno dei momenti più carichi di tensione e fascino della stagione 2025/2026.

Allo Stadio Renato Dall’Ara, il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara ad accogliere il Celtic in un clima di grande entusiasmo. Reduci dalla brutta sconfitta in casa per 1-2 contro la Fiorentina, i rossoblù cercano il riscatto in campo europeo, dove attualmente ricoprono il dodicesimo posto in classifica. Nonostante l’assenza prolungata di Ciro Immobile, il tecnico può contare su un Santiago Castro in stato di grazia e su un Riccardo Orsolini sempre più leader carismatico della squadra. Il Celtic, storicamente ostico e capace di fiammate improvvise, arriva a Bologna con l’obiettivo di migliorare una difesa che ha mostrato diverse crepe nelle trasferte precedenti, rendendo il match una potenziale sfida ad alto punteggio. Per questo match i pronostici di Betsson propongono gli italiani in vantaggio con l’1 bancato a 1.78. La X viene data a 3.70, mentre il segno 2 a 4.65. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene bancato a 1.99, l’Over 2,5 si attesta a 1.76; il No Goal è dato a 1.98 e il Goal è quotato a 1.77.

Alle 20.45, l’Olimpico di Roma sarà il teatro di un vero scontro diretto d’alta classifica tra i giallorossi e lo Stoccarda. Entrambe le formazioni condividono la nona posizione con 12 punti, a un passo dalla zona che garantisce l’accesso diretto agli ottavi senza passare dai play-off. Gian Piero Gasperini deve però fare i conti con un’infermeria affollata: alla pesante assenza di Dovbyk, fermo fino a primavera, si è aggiunto il forfait di Mario Hermoso per una lesione muscolare. In questo scenario di emergenza, l’attenzione è tutta rivolta al nuovo acquisto Donyell Malen, chiamato a guidare l’attacco insieme a un Paulo Dybala apparso in condizioni smaglianti. Lo Stoccarda di Sebastian Hoeness, dal canto suo, si presenta con una solidità invidiabile e la consapevolezza che un risultato utile a Roma varrebbe oro per il prosieguo del torneo. I bookies di Betsson prevedono gli italiani vincenti con l’1 a 2.15, la X viene data a 3.50, mentre il segno 2 è bancato a 3.45. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene dato a 1.98, l’Over 2,5 si attesta a 1.77; il No Goal è bancato a 2.10 e il Goal è quotato a 1.68.

 

PressGiochi

Leggi anche

Europa League, 7ª giornata: il Bologna cerca il riscatto col Celtic, Roma-Stoccarda per il salto negli ottavi

Cagliari, sala giochi chiusa illegittimamente: Comune dovrà risarcire oltre 50mila euro

IGT celebra 50 anni con importanti riconoscimenti all’ICE Barcelona 2026

Olanda, la KSA rafforza i controlli sul gioco d’azzardo: piano d’azione più incisivo per il 2026

Lotto, ADM pubblica nuove linee guida per l’ampliamento della rete di raccolta

Corsa clandestina di cavalli a Camporotondo Etneo (CT): scattano 15 fogli di via della Polizia di Stato

Dati sul gioco, Merola e Vaccari (PD): “Governo incompetente risponde con documenti vecchi e incompleti”

Pubblicità al gioco online, Virkkunen (Ce): “Indagini in corso su mancato rispetto obblighi di segnalazione nei confronti di Meta”

Virtus Bologna-Stella Rossa, match di prestigio in Eurolega. I pronostici di Netwin

Cristaltec presenta le nuove soluzioni di gioco a ICE 2026 e guarda alla riforma del gioco fisico con visione e strategia

CRISTALTEC AGLIATA BILLI CECCARELLI

GOOD STAR: esperienza, ambientazioni e usabilità guidano la nuova fase di sviluppo

Como1907-FC Torino: PokerStarsNews è match sponsor

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×