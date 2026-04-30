Europa e Conference League: le quote Betsson per le semifinali di andata

Aston Villa e Crystal Palace favorite in trasferta, equilibrio totale tra Braga e Friburgo.

Dopo le emozioni della Champions, i riflettori si spostano su Europa e Conference League per l’andata delle semifinali. È il momento della verità per quattro club che vedono la finale ormai a un passo: un turno che mette in palio non solo il prestigio internazionale, ma anche la possibilità di scrivere una pagina indelebile nella storia dei rispettivi club. Tra sfide tattiche e sogni di gloria, il giovedì europeo promette di essere incandescente.

In Europa League, il programma mette di fronte Braga e Friburgo in una sfida che si preannuncia all’insegna del massimo equilibrio. I portoghesi cercheranno di sfruttare il fattore campo per indirizzare la qualificazione, ma i tedeschi arrivano con la solidità tipica delle squadre di Bundesliga. Per gli analisti di Betsson, il pronostico è apertissimo: l’1 è quotato 2.35, la X a 3.15 e il 2 a 3.45. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è dato a 1.63, l’Over 2.5 a 2.15, con il Goal a 1.89 e il No Goal a 1.84.

Sempre in Europa League, riflettori puntati sul derby inglese tra Nottingham Forest e Aston Villa. Gli ospiti partono con i favori del pronostico grazie a una stagione di altissimo livello, ma il Forest tra le mura amiche ha già dimostrato di poter ribaltare ogni previsione. Sul fronte quote, il segno 2 è bancato a 2.70, contro il 2.75 dell’1, mentre il pareggio (X) si attesta a 3.20. Gli operatori prevedono una gara tesa: l’Under 2.5 è proposto a 1.74, l’Over 2.5 a 1.98, con il Goal a 1.77 e il No Goal a 1.98.

In Conference League, lo Shakhtar Donetsk ospita il Crystal Palace in una gara che vede gli inglesi decisamente favoriti per il successo esterno. Il Palace punta a chiudere i giochi già nei primi novanta minuti, ma lo Shakhtar è squadra abituata ai palcoscenici europei e non va sottovalutata. Secondo Betsson, il segno 2 si gioca a 2.05, la X a 3.30 e l’1 a 3.75. Per le reti, l’Under 2.5 è quotato 1.63, l’Over 2.5 a 2.14, il Goal a 1.95 e il No Goal a 1.80.

Infine, spazio a Rayo Vallecano – Strasburgo. Gli spagnoli partono avanti nei pronostici per questa sfida di andata, forti di un’organizzazione tattica che potrebbe mettere in difficoltà i francesi. Sul fronte quote, l’1 è bancato a 2.15, la X a 3.35 e il 2 a 3.40. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 si attesta a 1.83, l’Over 2.5 a 1.88, con il Goal a 1.73 e il No Goal a 2.05.

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