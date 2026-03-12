Europa e Conference League: le italiane a caccia dei quarti, derby italiano al Dall’Ara

Il giovedì europeo entra nel vivo con le gare di andata degli ottavi di finale, chiamate a delineare i rapporti di forza in vista delle sfide di ritorno. Il tabellone regala subito un affascinante scontro fratricida in Europa League, con il Bologna chiamato a confermare la propria solidità interna contro una Roma che ha goduto di un turno di riposo continentale. In Conference League, invece, prosegue il cammino polacco della Fiorentina: dopo aver archiviato la pratica spareggi, i toscani ospitano un avversario sulla carta ostico per ipotecare subito il passaggio del turno sfruttando il calore del proprio pubblico.

Bologna-Roma mette di fronte due formazioni che si sono già affrontate, ma in un palcoscenico continentale inedito. I rossoblù arrivano all’appuntamento, dopo la qualificazione ottenuta nel turno precedente eliminando i norvegesi del Brann, in un buon stato di forma. Dall’altra parte, i giallorossi si presentano riposati e agguerriti, avendo strappato il pass per gli ottavi direttamente dalla league phase senza passare per la strettoia dei play-off. Si preannuncia una sfida estremamente tattica ed equilibrata, in cui il fattore campo potrebbe fare la differenza. La vittoria del Bologna è quotata a 3.20, il 2 a 2.50, mentre il pareggio vale 3.05. Sul fronte gol, l’Over 2.5 si gioca a 2.30, l’Under 2.5 a 1.55; il Goal è offerto a 1.98, il No Goal a 1.77.

Per quanto riguarda la Conference League, Fiorentina-Rakow propone un’altra delicata sfida per i viola, che può valere l’obiettivo stagionale. Dopo aver superato lo scoglio dei play-off piegando le resistenze dello Jagiellonia, cercano ora conferme per blindare la qualificazione già nei primi novanta minuti casalinghi. I polacchi del Rakow, dal canto loro, rappresentano un ostacolo duro, essendosi qualificati direttamente agli ottavi grazie a un brillante e continuo percorso nella league phase. La squadra di casa punta a imporre il proprio gioco per non rimandare ogni discorso al difficile match di ritorno in trasferta. I toscani restano favoriti per l’andata: il segno 1 è proposto a 1.92, la vittoria esterna del Rakow a 4.15, mentre il pareggio paga 3.45. Ci si attende una gara aperta: l’Over 2.5 è a 2.00, l’Under 2.5 a 1.72, con Goal a 1.89 e No Goal a 1.85.

