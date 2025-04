Europa e Conference League: Lazio e Fiorentina a caccia della semifinale

Per l’Europa League, la Lazio affronterà il Bodo Glimt con la vittoria della squadra di casa a 1.41 mentre in Conference League, Fiorentina – Celje vede pronosticata la vittoria della Viola a 1.38.

Le competizioni europee entrano nel vivo con le semifinali di ritorno di Europa League e Conference League, in programma questa settimana. Le squadre rimaste in gara si contendono l’accesso alle finali, rispettivamente previste per il 21 maggio a Bilbao e il 28 maggio a Lipsia.

Giovedì 17 aprile alle ore 21:00 la Lazio scenderà in campo allo Stadio Olimpico per il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo Glimt. Dopo il ko del 2-0 rimediato in Norvegia, i biancocelesti sono chiamati a ribaltare un risultato complicato per continuare il proprio percorso europeo. Servirà una prestazione intensa, concreta e priva di sbavature: per approdare alle semifinali, la Lazio dovrà vincere con almeno tre gol di scarto, oppure con due reti per poi provare a giocarsi il passaggio del turno ai supplementari o ai rigori. Per questo match i pronostici di Betsson propongono la squadra di casa in netto vantaggio con l’1 bancato a 1.41. La X viene data a 5.10, mentre il segno 2 a 7.40. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene bancato a 2.37, l’Over 2,5 si attesta a 1.52; il No Goal è dato a 1.95 e il Goal è quotato a 1.77. Per i risultati esatti, l’2-0 è atteso a 7.75; lo seguono il 2-1, dato a 8.75 e l’ 1-0, dato a 9.00.

Giovedì sera riflettori puntati anche sulla UEFA Conference League, con le gare di ritorno dei quarti di finale pronte a decretare le quattro semifinaliste. Tra i match più attesi c’è quello che vedrà protagonista la Fiorentina, impegnata allo Stadio Artemio Franchi contro il Celje. Forte del successo per 2-1 ottenuto in Slovenia, la squadra viola parte con un leggero vantaggio ma dovranno mantenere alta l’attenzione per completare l’opera davanti ai propri tifosi. La semifinale sarebbe un traguardo di grande prestigio, confermando la costanza della Viola nella competizione per il terzo anno consecutivo. I bookies di Betsson prevedono gli uomini di Palladino vincenti con l’1 a 1.38, la X viene data a 5.40, mentre il segno 2 è bancato a 7.70. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene dato a 2.37, l’Over 2,5 si attesta a 1.50; il No Goal è bancato a 1.88 e il Goal è quotato a 1.80.

