Europa e Conference League: Bologna e Fiorentina all’esame play-off per ipotecare gli ottavi

Il giovedì di coppa apre la fase a eliminazione diretta con le gare di andata degli spareggi. Per le italiane, il calendario offre due trasferte insidiose – col vantaggio del ritorno in casa – ma alla portata, fondamentali per indirizzare la qualificazione in vista del ritorno: appuntamento cruciale per il Bologna, che vede nell’Europa una scialuppa di salvataggio per la sua stagione. Per la Fiorentina, scivolata agli spareggi di Conference, la trasferta polacca serve a ritrovare certezze e mettere un piede negli ottavi dopo una fase campionato chiusa tra alti e bassi.

Brann-Bologna mette di fronte due squadre arrivate a questo spareggio con statura differente. Il club norvegese ha strappato la qualificazione per il rotto della cuffia, chiudendo ventiquattresimo nella fase campionato, l’ultimo posto utile per non essere eliminati. Il Bologna, invece, arriva forte del decimo posto e di un eccellente stato di forma: tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscita hanno certificato la solidità europea dei rossoblù Nonostante il fattore campo e il clima rigido, il divario tecnico pende nettamente a favore degli emiliani. La vittoria del Brann è quotata a 4.50, il successo del Bologna a 1.85, mentre il pareggio vale 3.45. Sul fronte gol, l’Over 2.5 si gioca a 2.07, l’Under 2.5 a 1.68; il Goal è offerto a 1.96, il No Goal a 1.79.

Per quanto riguarda la Conference League, Jagiellonia-Fiorentina propone un confronto che si preannuncia più equilibrato e spigoloso. I polacchi hanno chiuso la fase precedente con gli stessi punti dei Viola, dimostrandosi avversari ostici tra le mura amiche. La Fiorentina arriva all’appuntamento con un rendimento ondivago, caratterizzato da una forte alternanza tra vittorie e sconfitte, testimonia la mancanza di continuità della squadra in questa stagione, che le sta costando caro in campionato. I Viola restano leggermente favoriti per il passaggio del turno complessivo, ma dovranno uscire indenni dalla trasferta per non complicare il ritorno al Franchi. Il segno 2 è proposto a 2.50, la vittoria dello Jagiellonia a 2.90, mentre il pareggio paga 3.30. Ci si attende una gara aperta: l’Over 2.5 è a 1.87, l’Under 2.5 a 1.83, con Goal a 1.71 e No Goal a 2.05.

PressGiochi