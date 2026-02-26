Europa e Conference League: Bologna e Fiorentina a un passo dagli ottavi dopo i colpi in trasferta

Il giovedì di coppa chiude la fase degli spareggi con le gare di ritorno. Per le italiane, il calendario offre due sfide casalinghe in discesa, forti delle vittorie rimediate nell’andata, fondamentali per certificare l’accesso agli ottavi di finale. Appuntamento decisivo per il Bologna, chiamato a completare l’opera davanti al proprio pubblico per continuare il suo prezioso percorso europeo. Per la Fiorentina, la netta e rassicurante vittoria in trasferta trasforma la sfida casalinga in un’occasione per gestire le energie, ritrovare continuità davanti ai propri tifosi e blindare l’accesso al turno successivo.

Bologna-Brann riparte dal prezioso 0-1 conquistato in Norvegia dagli emiliani. Dopo la vittoria di misura e le numerose occasioni create, nonostante il pallino del gioco sia stato in mano del Brann in diversi scampoli di partita, i rossoblù arrivano a questo ritorno forti del fattore campo. Il Brann, costretto a inseguire dopo la sconfitta all’andata, dovrà inevitabilmente scoprirsi per cercare l’impresa, ma la superiorità tecnica del Bologna lascia i padroni di casa nettamente favoriti per portare a termine la qualificazione. La vittoria del Bologna è quotata a 1.51, il 2 a 6.40, mentre il pareggio vale 4.30. Sul fronte gol, l’Over 2.5 si gioca a 1.78, l’Under 2.5 a 1.93; il Goal è offerto a 1.96, il No Goal a 1.79.

Per quanto riguarda la Conference League, Fiorentina-Jagiellonia propone un confronto ormai indirizzato. I Viola hanno dominato l’andata infliggendo un pesante 0-3 ai polacchi, mettendo in cassaforte il passaggio del turno e riscattando parzialmente l’andamento pessimo visto fino a un paio di settimane fa in campionato. Al Franchi, lo Jagiellonia è chiamato a una missione quasi impossibile per riaprire i giochi, mentre la Fiorentina potrà permettersi di amministrare il largo vantaggio, magari concedendo spazio a chi ha giocato meno e salvaguardando i titolari visto l’obiettivo salvezza che, una squadra come la Fiorentina, è costretta a centrare. I toscani restano comunque ampiamente favoriti anche per il match di ritorno. Il segno 1 è proposto a 1.53, la vittoria dello Jagiellonia (segno 2) a 5.90, mentre il pareggio (segno X) paga 4.40. Ci si attende una gara in cui i ritmi potrebbero abbassarsi: l’Over 2.5 è a 1.69, l’Under 2.5 a 2.05, con Goal a 1.85 e No Goal a 1.89.

PressGiochi