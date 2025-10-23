Europa e Conference League: analisi e quote Betsson

Si entra nel vivo della UEFA Europa League con il terzo turno della fase a gironi, in programma oggi, giovedì 23 ottobre 2025. Questo appuntamento rappresenta uno snodo cruciale per le squadre italiane impegnate: il Bologna vola a Bucarest per cercare la prima vittoria europea contro l’FCSB, mentre la Roma ospita all’Olimpico i cechi del Viktoria Plzen con l’obiettivo di consolidare il proprio cammino. In Conference League invece è tempo di sfida per la Fiorentina che giocherà contro il Rapid Vienna.

Questo pomeriggio alle ore 18:45 si giocherà FCSB – Bologna, una trasferta cruciale per il Bologna, che va a Bucarest alla ricerca della sua prima vittoria in questa fase di Europa League. La sfida si preannuncia tesa: i padroni di casa devono assolutamente muovere una classifica deficitaria, mentre i rossoblù cercano la prima vittoria europea per cambiare passo dopo un inizio lento. L’FCSB arriva all’appuntamento dopo risultati contraddittori, con l’entusiasmo per la vittoria sull’U Craiova smorzato dal successivo passo falso in campionato contro il Metaloglobus. Per questo match i pronostici di Betsson propongono il Bologna in vantaggio con il 2 bancato a 1.63. La X viene data a 3.85, mentre il segno 1 a 5.30. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene bancato a 1.78, l’Over 2,5 si attesta a 1.92; il No Goal è dato a 1.76 e il Goal è quotato a 1.95.

Alle 21:00, riflettori puntati su Roma – Viktoria Plzen uno scontro che vede la Roma, almeno sulla carta, nettamente favorita.Le due formazioni si affacciano a questo snodo cruciale con pressioni intense e obiettivi divergenti, in una gara che per entrambe può segnare il punto di svolta della stagione. La Roma è chiamata a una reazione, ferita nell’orgoglio dallo stop in Serie A contro l’Inter e dalla recente, netta sconfitta europea subita a Lille. All’opposto, il Viktoria Plzen giunge nella capitale con grande fiducia, spinto dall’euforia dell’ultima affermazione in campionato e consapevole della solidità della propria linea difensiva, come confermano i dati. I bookies di Betsson prevedono i giallorossi vincenti con l’1 a 1.36, la X viene data a 5.20, mentre il segno 2 è bancato a 7.75. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene dato a 2.35, l’Over 2,5 si attesta a 1.53; il No Goal è bancato a 1.90 e il Goal è quotato a 1.81.

Infine, all’Allianz Stadion andrà in scena alle 18:45 il confronto tra Fiorentina e il Rapid Vienna. Da un lato, i padroni di casa hanno un disperato bisogno di una scintilla per interrompere un periodo nero; dall’altro, i viola devono dimostrare la loro caratura internazionale, messa in dubbio da un avvio zoppicante in campionato. Per questo match i pronostici di Betsson propongono la Fiorentina in vantaggio con il 2 bancato a 2.13. La X viene data a 3.50, mentre il segno 1 a 3.20. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene bancato a 1.91, l’Over 2,5 si attesta a 1.76; il No Goal è dato a 2.07 e il Goal è quotato a 1.65.

PressGiochi