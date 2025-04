Europa e Conference League: al via le semifinali, tra big match e sorprese

Per l’Europa League, l’Atletico Bilbao affronterà il Manchester United con la vittoria della squadra di casa a 2.00 e il Tottenham vincitore contro il Bodo Glimt a 1.32; mentre in Conference League, Djurgarden – Chelsea vede pronosticata la vittoria dei Blues a 1.36 e la vittoria del Real Betis contro la viola a 1.73.

Le competizioni europee entrano nella loro fase più calda con le semifinali di andata di Europa League e Conference League, in programma giovedì 1° maggio. Quattro sfide dall’altissimo tasso tecnico decreteranno le protagoniste delle finali previste per maggio.

Giovedì sera, nella prima semifinale di Europa League, l’Atletico Bilbao ospiterà il Manchester United in un San Mamés pronto a infiammarsi. La squadra spagnola cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo contro una delle formazioni più solide d’Europa. I baschi partono leggermente favoriti sulla carta con l’ 1 bancato a 2.00, mentre il 2 si attesta a 3.95 e la X è data a 3.45. Per quanto riguarda i gol, l’Over 2,5 è quotato a 2.05, l’Under 2,5 a 1.68. Interessanti anche le quote sul Goal a 1.88 e sul No Goal a 1.82.

Sempre in Europa League, l’altra semifinale vedrà il Tottenham affrontare il Bodo Glimt, capace di eliminare avversarie più quotate nel corso della competizione. A Londra, gli Spurs cercheranno di indirizzare la qualificazione già nella gara di andata. Il segno 1 è offerto a 1.32, il pareggio a 5.90, mentre una vittoria esterna del Bodo Glimt è bancata a 9.00. Riguardo al numero di reti, l’Over 2,5 è a 1.46, mentre l’Under 2,5 viene dato a 2.52; il No Goal è bancato a 1.88 e il Goal è quotato a 1.83.

Per la UEFA Conference League, occhi puntati su Djurgarden – Chelsea. I Blues, dopo un cammino quasi impeccabile, vogliono mettere subito al sicuro la qualificazione in Svezia, anche se la squadra di casa ha già dimostrato solidità e spirito combattivo. Per questo match i pronostici di Betsson propongono la squadra di casa in netto svantaggio con il segno 1 bancato a 8.75. La X viene data a 5.40, mentre il segno 2 a 1.36. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene bancato a 2.25, l’Over 2,5 si attesta a 1.57; il No Goal è dato a 1.78 e il Goal è quotato a 1.92. Per i risultati esatti, lo 0-2 è atteso a 6.85; lo seguono lo 0-3, dato a 8.75 e lo 0-1, dato a 8.00.

Chiude il quadro l’attesissimo Real Betis – Fiorentina. Al Benito Villamarín, gli spagnoli cercheranno l’impresa contro la viola che vuole conquistare la sua seconda finale consecutiva nella competizione. I bookies di Betsson prevedono i biancoverdi vincenti con l’1 a 1.73, la X viene data a 3.85, mentre il segno 2 è bancato a 4.95. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene dato a 1.81, l’Over 2,5 si attesta a 1.90; il No Goal è bancato a 1.82 e il Goal è quotato a 1.88.

PressGiochi