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Europa e Conference League: al via i quarti di finale. Sogno europeo per Bologna e Fiorentina

Dalla sfida stellare del Dall’Ara contro l’Aston Villa al calore di Londra per i Viola: le quote Betsson accendono il giovedì di coppa.

09 Aprile 2026

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Dopo le emozioni della Champions League, i riflettori si spostano sulle altre grandi competizioni europee per l’andata dei quarti di finale. L’Europa League e la Conference League entrano nel vivo, proponendo sfide cruciali che vedono protagoniste le formazioni italiane, pronte a dare battaglia per un posto nelle prestigiose semifinali. Tra gli incroci più attesi, infatti, spicca il confronto tra il Bologna e i giganti inglesi dell’Aston Villa, mentre la Fiorentina vola a Londra per affrontare il Crystal Palace in un match che promette scintille.

In Europa League, l’attenzione è tutta rivolta a Bologna – Aston Villa. I rossoblù sono i grandi protagonisti di una cavalcata trionfale: dopo aver chiuso la fase a gironi con un solido decimo posto, la squadra di Italiano ha dimostrato carattere eliminando il Brann ai playoff e superando l’ostacolo Roma in un derby italiano infuocato agli ottavi. Ora al Dall’Ara arriva un Aston Villa in grande spolvero. Il club di Birmingham sta disputando una grande stagione  occupando al momento il quarto posto in Premier League (+5 sul Liverpool quinto). In Europa League, dopo aver terminato il girone al primo posto a pari merito con il Lione, agli ottavi ha eliminato il Lille. Insomma gli inglesi sono la squadra da battere e sono dello stesso parere gli analisti di Betsson: infatti il segno 2 è proposto a 2.45, mentre la vittoria del Bologna è quotata di poco superiore a 3.10. Il segno X è fissato a 3.30. Interessante l’Over 2.5 che si attesta a 1.97, così come l’opzione Goal bancata a 1.78.

Per quanto riguarda la Conference League, la Fiorentina si prepara alla delicata trasferta contro il Crystal Palace. I Viola, dopo un girone complicato chiuso al 15esimo posto, hanno trovato la forza per riscattarsi superando con un brivido finale lo Jagiellonia ai Playoff e battendo con decisione il Rakow agli ottavi. A Londra, contro le “Eagles”, servirà una prova di grande solidità tattica per arginare i padroni di casa, che in Premier League non stanno disputando un grande campionato. Meglio il cammino in Conference League per gli inglesi che, dopo aver chiuso al decimo posto il girone, hanno superato lo Zrinjski ai playoff e l’AEK Larnaca agli ottavi. Per i bookmaker si prefigura una sfida non proprio equilibrata con i padroni di casa nettamente favoriti: infatti l’1 è bancato a 1.71, il segno X a 3.70 mentre il segno 2 a 5.10. Per quanto riguarda le reti si segnala l’Under 2.5 a 1.80, mentre l’opzione No Goal a 1.84.

 

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