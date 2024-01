Euromat pubblica rapporto sulle soluzioni di pagamento più innovative per l’amusement

La Task Force sui pagamenti della European Gaming and Amusement Federation (EUROMAT), che rappresenta gli interessi dell’industria dei divertimenti e delle macchine da gioco a bassa posta, ha pubblicato oggi un nuovo rapporto che mostra la gamma di soluzioni di pagamento innovative in uso in tutta Europa nel settore dei divertimenti.

Il rapporto, presenta casi di studio provenienti da Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna, che dimostrano come il settore concilia l’innovazione con gli obblighi legali nel campo dei pagamenti. Lo studio più recente condotto dalla Banca Centrale Europea rivela che, nel 2022, i consumatori hanno optato per i contanti in poco più della metà delle transazioni presso i punti vendita (POS), una diminuzione significativa rispetto al sostanziale 79% osservato nel 2016.

EUROMAT è preoccupata che la regolamentazione in molte parti d’Europa non tiene il passo con la realtà del mercato, con norme che vietano i pagamenti con mezzi diversi dai contanti o che ne rendono praticamente difficile l’introduzione.

Riflettendo sulla versione finale del rapporto sui pagamenti, il presidente della task force sui pagamenti, Greg Wood di BACTA, ha osservato: “Ci sono già molte pratiche emergenti in tutta Europa che stanno aggiungendo valore per i giocatori e le sedi. Tuttavia, vorremmo una maggiore cooperazione da parte delle autorità di regolamentazione per lavorare con noi per vedere cosa si può fare di più per garantire di poter offrire ai giocatori la migliore esperienza. Ciò significa stare al passo con il resto del mondo del leisure e offrire ai clienti la varietà di opzioni che si aspetterebbero altrove”.

Jason Frost, presidente di EUROMAT, ha aggiunto: “Siamo un’azienda basata sui contanti e dovremmo essere sempre in grado di offrire questa opzione ai giocatori, ma dobbiamo andare al passo con i tempi e, come qualsiasi altra attività legittima, dovremmo essere in grado di offrire ai clienti la comodità di altri metodi di pagamento. Corriamo il rischio di diventare gli unici locali sulla strada principale che possono accettare solo contanti in un momento in cui il pubblico ne porta meno”.

PressGiochi